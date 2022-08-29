The Washington Times назвала пять признаков близкого краха США

29 августа 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Аналитики назвали пять главных проблем США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соединенные Штаты Америки в скором времени сами себя уничтожат, доказательством этого служат пять признаков краха государства. Статью об этом выпустила газета The Washington Times. «Признаки надвигающегося коллапса 1. Правящий класс перестал ограничивать количество мигрантов из других стран. 2. Преступления остаются безнаказанными. 3. Элиты высмеивают базовые ценности человечества», — отмечается в материале. Четвертым признаком служат демографические проблемы. На последнем месте — «поддержка варваров под боком». Таким образом, по мнению автора статьи, особую опасность представляет огромное количество бездомных, многие из которых употребляют наркотики и имеют психические заболевания. А также — решение некоторых пар не заводить детей.

Соединенные Штаты Америки в скором времени сами себя уничтожат, доказательством этого служат пять признаков краха государства. Статью об этом выпустила газета The Washington Times. «Признаки надвигающегося коллапса 1. Правящий класс перестал ограничивать количество мигрантов из других стран. 2. Преступления остаются безнаказанными. 3. Элиты высмеивают базовые ценности человечества», — отмечается в материале. Четвертым признаком служат демографические проблемы. На последнем месте — «поддержка варваров под боком». Таким образом, по мнению автора статьи, особую опасность представляет огромное количество бездомных, многие из которых употребляют наркотики и имеют психические заболевания. А также — решение некоторых пар не заводить детей.