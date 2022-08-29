Крупнейшее охранное предприятие Челябинска заявило о банкротстве

ЧОП «Варяг» подало иск о собственном банкротстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Частное охранное предприятие «Варяг», которое является одним из самых старых и крупных в регионе, подало в арбитражный суд Челябинской области заявление о признании себя банкротом. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«ООО Частная охранная организация „Горспецхран“ (по данным СБИС, так „Варяг“ называется с октября 2021 года, — прим., URA.RU) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) и введении процедуры банкротства- наблюдение. Назначить на 11 октября 2022 года на 16 часов 30 минут судебное заседание по проверке обоснованности заявления», — говорится в определении суда.

Сумма задолженности, из-за которой фирма подала на банкротство, составляет 152 млн 573 тыс. 179 рублей 81 копейку. По данным СБИС, владеет фирмой, созданной в 2002 году, Алексей Шашков. Он также за все эти годы учредил и ликвидировал больше 30 различных компаний подобного профиля, из-за чего попал в реестр массовых учредителей. Финансовое положение компании в настоящее время СБИС оценивает как нестабильное и близкое к банкротству.