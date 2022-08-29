Politico: Белый дом снабдит Тайвань крупной партией оружия

30 августа 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Белый дом намерен продать Тайваню оружие, включая 100 ракет класса «воздух-воздух» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Администрация президента США Джо Байдена собирается официально попросить Конгресс об одобрении продажи партии оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на три осведомленных источника. «Администрация Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов, включая 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса „воздух-воздух“», — сообщают источники издания. Отмечается, что законодатели, скорее всего, одобрят сделку, однако процесс может затянуться. Ранее два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив. Это произошло впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит вызвал рост напряжения в отношениях США и Китая, так как власти КНР считают Тайвань своей территорией. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Армия Китая перешла в режим боевой готовности.

Администрация президента США Джо Байдена собирается официально попросить Конгресс об одобрении продажи партии оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на три осведомленных источника. «Администрация Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов, включая 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса „воздух-воздух“», — сообщают источники издания. Отмечается, что законодатели, скорее всего, одобрят сделку, однако процесс может затянуться. Ранее два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив. Это произошло впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит вызвал рост напряжения в отношениях США и Китая, так как власти КНР считают Тайвань своей территорией. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Армия Китая перешла в режим боевой готовности.