Китай заявил об учениях по блокаде Тайваня

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В Китае объявили новые военные учения около Тайваня Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

В Китае объявили о том, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post.

В Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после беспрецедентных учений с боевой стрельбой. По словам газеты, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань.

Ранее сообщалось, что армия Тайваня решила ответить на учения, которые были организованы Китаем около границ непризнанного государства. Она применит артиллерию. Причина конфликта КНР и Тайваня в том, что Китай считает эту территорию своей, с чем не согласен Тайвань. Отношения между ними усугубились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

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В Китае объявили о том, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post. В Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после беспрецедентных учений с боевой стрельбой. По словам газеты, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань. Ранее сообщалось, что армия Тайваня решила ответить на учения, которые были организованы Китаем около границ непризнанного государства. Она применит артиллерию. Причина конфликта КНР и Тайваня в том, что Китай считает эту территорию своей, с чем не согласен Тайвань. Отношения между ними усугубились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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