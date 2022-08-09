Китай заявил об учениях по блокаде Тайваня

09 августа 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

В Китае объявили новые военные учения около Тайваня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем В Китае объявили о том, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post. В Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после беспрецедентных учений с боевой стрельбой. По словам газеты, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань. Ранее сообщалось, что армия Тайваня решила ответить на учения, которые были организованы Китаем около границ непризнанного государства. Она применит артиллерию. Причина конфликта КНР и Тайваня в том, что Китай считает эту территорию своей, с чем не согласен Тайвань. Отношения между ними усугубились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

В Китае объявили о том, что его военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post. В Пекине уточнили, что стягивание войск к острову Тайвань продолжатся после беспрецедентных учений с боевой стрельбой. По словам газеты, командование народно-освободительной армии КНР заявило, что предстоящие учения должны подготовить к операциям «совместной блокады» острова Тайвань. Ранее сообщалось, что армия Тайваня решила ответить на учения, которые были организованы Китаем около границ непризнанного государства. Она применит артиллерию. Причина конфликта КНР и Тайваня в том, что Китай считает эту территорию своей, с чем не согласен Тайвань. Отношения между ними усугубились после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.