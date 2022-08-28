Армия Китая приготовилась к бою из-за кораблей США у Тайваня

Восточные подразделения НОАК находятся в состоянии повышенной боевой готовности Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перешла в режим боевой готовности из-за кораблей ВМС США, которые были замечены в Тайваньском проливе. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК в китайской социальной сети WeChat.

«Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — говорится в сообщении НОАК.

Ранее два корабля ВМС США зашли в Тайваньский пролив. Это произошло впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит вызвал рост напряжения в отношениях США и Китая, так как власти КНР считают Тайвань своей территорией. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня.