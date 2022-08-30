Мишустин призвал принять меры для восстановления экономики

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Михаил Мишустин во время визита в Читу. Чита, мишустин михаил
Мишустин заявил о среднесрочных мер восстановления экономики Фото:

В России необходимо принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. <…> Нужно принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом премьер-министр уточнил, что ситуация на российских рынках и в банковской системе была стабилизирована. Этого удалось достичь благодаря работе правительства РФ и Центробанка.

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В России необходимо принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. <…> Нужно принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». При этом премьер-министр уточнил, что ситуация на российских рынках и в банковской системе была стабилизирована. Этого удалось достичь благодаря работе правительства РФ и Центробанка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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