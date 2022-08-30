Мишустин призвал принять меры для восстановления экономики

Мишустин заявил о среднесрочных мер восстановления экономики
В России необходимо принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. <…> Нужно принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом премьер-министр уточнил, что ситуация на российских рынках и в банковской системе была стабилизирована. Этого удалось достичь благодаря работе правительства РФ и Центробанка.
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