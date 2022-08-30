Мишустин призвал принять меры для восстановления экономики

30 августа 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил о среднесрочных мер восстановления экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. <…> Нужно принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». При этом премьер-министр уточнил, что ситуация на российских рынках и в банковской системе была стабилизирована. Этого удалось достичь благодаря работе правительства РФ и Центробанка.

В России необходимо принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. <…> Нужно принять среднесрочные меры для восстановления роста экономики», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». При этом премьер-министр уточнил, что ситуация на российских рынках и в банковской системе была стабилизирована. Этого удалось достичь благодаря работе правительства РФ и Центробанка.