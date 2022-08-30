Представители кондитерского дома принесли свои извинения за сложившуюся ситуацию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловался, что в кондитерском доме «Кристина», ранее судившемся с Аллой Пугачевой, продают торты с будущей датой производства. Об этом написал Ислам Есенеев в одной из городских групп, в социальной сети «ВКонтакте».

«Кондитерская „Кристина“ напротив поликлиники живет в будущем. Фото сделано 30.08.2022», — написал автор поста.

Агентство связалось с кондитерским домом, там ответили, что с сотрудником будет проведена беседа. «К сожалению произошло то, что произошло. Мы провели служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что сотрудник перепутал дату, такое бывает к сожалению. На производстве работают живые люди, могут допустить ошибку. С сотрудником проведена беседа. В дальнейшем будем тщательней следить, за товаром, который попадает на витрины. Мы ценим каждого покупателя, и приносим извинения за такой инцидент», — рассказала Елена Сизикова, представитель кондитерской.

ГОРОРО| Новый Уренгой

Ранее URA.RU cообщало, что предпринимательница Кристина Мартиросян из Нового Уренгоя отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина». Так называется кондитерский дом ямальской бизнесвумен, и она требовала частично прекратить охрану товарного знака, чтобы производить под этим именем торты и выпечку. Суд по интеллектуальным правам встал на сторону Мартиросян, следует из материалов суда.