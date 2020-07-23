Бизнесвумен из ЯНАО отсудила бренд у Аллы Пугачевой

Алла Пугачева поделится товарным знаком «Кристина» с кондитером из Нового Уренгоя Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Предпринимательница Кристина Мартиросян из Нового Уренгоя отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина». Так называется кондитерский дом ямальской бизнесвумен, и она требовала частично прекратить охрану товарного знака, чтобы производить под этим именем торты и выпечку. Суд по интеллектуальным правам встал на сторону Мартиросян, следует из материалов суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела. Судя по данным картотеки, сама Пугачева и ее представители не принимали участия в процессе на всем его протяжении. Другие подробности прошедшего заседания пока не предоставлены.

Бренд «Кристина» был зарегистрирован Пугачевой в 1997 году, он распространялся на 18 классов товаров и услуг. Нынешняя лицензия действует до 2026 года. Мартиросян требовала досрочно прекратить правовую охрану товарного знака для двух классов — тортов и выпечки и услуг кафе. Сторона истца настаивала, что Пугачева не использует бренд в этих видах предпринимательской деятельности.

В кондитерском доме «Кристина» заявили URA.RU, что компания старалась избежать резонанса, подавая иск к Пугачевой. «Все-таки она человек медийный, все в стране знают, и нам не хотелось шумихи относительно этого вопроса. Мы не хотели какого-то пиара, но потом уже поняли, что внимания невозможно избежать», — сказали в компании.

Представитель Мартиросян в суде Михаил Царев сказал URA.RU, что иск был подан еще в начале марта. «Ожидаемый результат. В деле, конечно, могли открыться непредвиденные обстоятельства, но мы все проверяли и не нашли ничего, что могло бы нам помешать», — прокомментировал юрист. По словам Царева, сторона истца неоднократно отправляла Пугачевой корреспонденцию, однако письма не были получены. «Единственное [полученное письмо] отправили в замок, где она живет, там, вроде, получили», — сказал он.

Получить комментарий Аллы Пугачевой к моменту публикации не удалось. На звонки журналиста URA.RU певица и ее представители не ответили.

Кондитерская «Кристина» существует с 2006 года, с 2010 года производит торты на заказ. Компания имеет семь точек в Новом Уренгое, две — в Надыме, одну — в Пангодах.