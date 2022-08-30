В Челябинске нашли замену ушедшему с рынка Renault

31 августа 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

На замену европейским автобрендам в Челябинске пришли «китайцы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автосалон компании «Сатурн» на улице Блюхера, 123 в Челябинске запустил продажи китайских автомобилей Chery. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, в продаже представлен весь модельный ряд производителя. «Открыли продажи продукции китайского бренда Chery. Доступен весь модельный ряд, ведется послепродажное обслуживание», — пояснили URA.RU в «Сатурне». Поставки осуществляются напрямую из Китая. В компании отмечают хорошие перспективы начинания. Продажи ведутся с 20 августа, и наблюдается их постепенный рост. Раньше в автосалоне были представлены машины французской марки Renault, покинувшей российский рынок. Хорошие показатели продаж китайских авто определили ассортимент челябинского автосалона «Сильвер-авто» на улице Игуменка, открывшегося 1 августа. Там кроме японских Mitsubishi и южнокорейских Hyundai покупателям предлагают китайские Geely. По словам представителей компании, продажи «китайцев» по частоте покупок в настоящее время лидируют среди прочих марок.

Автосалон компании «Сатурн» на улице Блюхера, 123 в Челябинске запустил продажи китайских автомобилей Chery. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, в продаже представлен весь модельный ряд производителя. «Открыли продажи продукции китайского бренда Chery. Доступен весь модельный ряд, ведется послепродажное обслуживание», — пояснили URA.RU в «Сатурне». Поставки осуществляются напрямую из Китая. В компании отмечают хорошие перспективы начинания. Продажи ведутся с 20 августа, и наблюдается их постепенный рост. Раньше в автосалоне были представлены машины французской марки Renault, покинувшей российский рынок. Хорошие показатели продаж китайских авто определили ассортимент челябинского автосалона «Сильвер-авто» на улице Игуменка, открывшегося 1 августа. Там кроме японских Mitsubishi и южнокорейских Hyundai покупателям предлагают китайские Geely. По словам представителей компании, продажи «китайцев» по частоте покупок в настоящее время лидируют среди прочих марок.