Граничащие с РФ страны выступили с совместным заявлением по визам

Граничащие с РФ страны выступили с заявлением по дополнительному запрету выдачи виз россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Польша, Эстония, Литва и Латвия выступили с совместным заявлением. Они намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран, сократив выдачу виз. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления министров иностранных дел этих стран.

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для граждан России, имеющих визы ЕС, для решения насущных проблем общественной безопасности», — говорится в совместном заявлении. В настоящий момент большинство стран Евросоюза выступили против запрета шенгенских виз для россиян.

Министр иностранных дел Латвии написал в Twitter (запрещен на территории РФ), что Евросоюз полностью приостановил действие визового соглашения между ЕС и Россией, существенно ограничив выдачу виз ЕС гражданам России. «Латвия и другие соседние с Россией страны [также] имеют право вводить дополнительные меры по обеспечению своей безопасности путем ограничения пересечения границы», — дополнил он. Под полным ограничением, министр имеет в виду приостановку выдачи ЕС долгосрочных шенгенов для россиян.

Сейчас эти пять стран поддержали решение ЕС приостановить соглашения с Россией. В то же время, около 12 миллионов шенгенских виз, уже выданы россиянам, открывая им границы 26 стран.

Евросоюз отказался запрещать выдавать визы россиянам. Западные страны вводят санкции против РФ связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны Киева.