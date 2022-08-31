В Челябинске заговорили о появлении восьмого района. Видео

01 сентября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

В новый район может попасть часть территории Центрального, Калининского и Курчатовского районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске, разделенном на семь районов, может появиться восьмой. Эту перспективу озвучил глава Калининского района Сергей Колесник. «Я думаю, что у нас не за горами, может не в ближайшее время, но в какой-то перспективе создание нового района. Екатеринбург ведь пошел по этому пути. Понятно, что это дело достаточно затратное», — рассказал Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Говоря о перспективе нового района, Колесник отметил, что пока для Челябинска вопрос о его создании не актуален. В ближайшие пять лет число районов в городе не поменяется. Однако, со временем восьмой городской муниципалитет может появиться. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что пока этот вопрос не обсуждается. Сейчас в Челябинске семь районов: Центральный, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический и Советский. По данным URA.RU в новый район может попасть часть территории Центрального, Калининского и Курчатовского районов. В него войдут расширенная улица Худякова, Академ Riverside, ЖК Ньютон, а также прилегающие к городу поселки в Сосновском районе. Впервые вопрос о создании восьмого района Челябинска подняли в 2019 году, с подачи предложившего выделить для этого часть территории Центрального и Курчатовского районов на северо-западе города замначальника ГУ МВД по региону Сергея Богдановского. Столь же очевидны были уже тогда проблемы с обслуживанием жителей новых микрорайонов возле Шершневского водохранилища (Вишневая горка, Белый хутор, поселок Западный и так далее), «повисших» на совершенно неспособной обеспечить это социальной инфраструктуре Сосновского района. Однако запущенная в 2014 году реформа местного самоуправления, превратив существующие семь районов Челябинска в формально самостоятельные муниципалитеты, до предела осложнила реализацию этих планов. По информации источников URA.RU, со вступлением в силу федерального закона о публичной власти эта модель прекратит существование, что позволит вернуться к вопросу о новом районе. Восьмой район в Екатеринбурге появился в мае 2021 года. Он стал считаться самостоятельной административной единицей с 1 октября прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске, разделенном на семь районов, может появиться восьмой. Эту перспективу озвучил глава Калининского района Сергей Колесник. «Я думаю, что у нас не за горами, может не в ближайшее время, но в какой-то перспективе создание нового района. Екатеринбург ведь пошел по этому пути. Понятно, что это дело достаточно затратное», — рассказал Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Говоря о перспективе нового района, Колесник отметил, что пока для Челябинска вопрос о его создании не актуален. В ближайшие пять лет число районов в городе не поменяется. Однако, со временем восьмой городской муниципалитет может появиться. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что пока этот вопрос не обсуждается. Сейчас в Челябинске семь районов: Центральный, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический и Советский. По данным URA.RU в новый район может попасть часть территории Центрального, Калининского и Курчатовского районов. В него войдут расширенная улица Худякова, Академ Riverside, ЖК Ньютон, а также прилегающие к городу поселки в Сосновском районе. Впервые вопрос о создании восьмого района Челябинска подняли в 2019 году, с подачи предложившего выделить для этого часть территории Центрального и Курчатовского районов на северо-западе города замначальника ГУ МВД по региону Сергея Богдановского. Столь же очевидны были уже тогда проблемы с обслуживанием жителей новых микрорайонов возле Шершневского водохранилища (Вишневая горка, Белый хутор, поселок Западный и так далее), «повисших» на совершенно неспособной обеспечить это социальной инфраструктуре Сосновского района. Однако запущенная в 2014 году реформа местного самоуправления, превратив существующие семь районов Челябинска в формально самостоятельные муниципалитеты, до предела осложнила реализацию этих планов. По информации источников URA.RU, со вступлением в силу федерального закона о публичной власти эта модель прекратит существование, что позволит вернуться к вопросу о новом районе. Восьмой район в Екатеринбурге появился в мае 2021 года. Он стал считаться самостоятельной административной единицей с 1 октября прошлого года.