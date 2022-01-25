Госдума одобрила закон о власти в регионах РФ

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Закон разработан сенатором Андреем Клишасом (на фото) и Павлом Крашенниковым Фото:

Госдума приняла законопроект об организации местного самоуправления. Закон принят в первом чтении.

За принятие закона проголосовали 65%, против выступили 17%. Воздержались два человека. Трансляция заседания Госдумы ведется на официальном сайте.

Закон «Об общих принципах организации местного управления в единой системе публичной власти» был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года. Основные его положения должны вступить в силу 1 января 2023 года. При этом законопроект предполагает переходный период, который будет длиться до 1 января 2028 года. Согласно предложению, сельские и городские поселения будут объединены в крупные округа, а губернаторы смогут увольнять мэров. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.

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Госдума приняла законопроект об организации местного самоуправления. Закон принят в первом чтении. За принятие закона проголосовали 65%, против выступили 17%. Воздержались два человека. Трансляция заседания Госдумы ведется на официальном сайте. Закон «Об общих принципах организации местного управления в единой системе публичной власти» был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года. Основные его положения должны вступить в силу 1 января 2023 года. При этом законопроект предполагает переходный период, который будет длиться до 1 января 2028 года. Согласно предложению, сельские и городские поселения будут объединены в крупные округа, а губернаторы смогут увольнять мэров. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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