Госдума одобрила закон о власти в регионах РФ

Закон разработан сенатором Андреем Клишасом (на фото) и Павлом Крашенниковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума приняла законопроект об организации местного самоуправления. Закон принят в первом чтении.

За принятие закона проголосовали 65%, против выступили 17%. Воздержались два человека. Трансляция заседания Госдумы ведется на официальном сайте.

Закон «Об общих принципах организации местного управления в единой системе публичной власти» был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2021 года. Основные его положения должны вступить в силу 1 января 2023 года. При этом законопроект предполагает переходный период, который будет длиться до 1 января 2028 года. Согласно предложению, сельские и городские поселения будут объединены в крупные округа, а губернаторы смогут увольнять мэров. Его авторами является депутат Госдумы Павел Крашенников и сенатор Андрей Клишас.