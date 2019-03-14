Челябинску становится тесно в прежних границах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Письмо Заксобрания Челябинской области о создании нового, восьмого района Челябинска депутаты гордумы обсудят на заседании комиссии по местному самоуправлению. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе думы. Изменения в административной карте города могут отменить осенние выборы в райсоветы.

«Бумаги из ЗСО поступили, взяли в работу, — заявили в пресс-службе. — Как будут готовы документы, вынесут на комиссию». По данным «URA.RU», обращение из Заксобрания подписано вице-спикером областного парламента Анатолием Брагиным. «Комитету Заксобрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению дано поручение совместно с Челябинской городской думой, администрацией города Челябинска обсудить вопрос о возможности такого преобразования в Челябинском городском округе», — говорится в документе.

13 марта на встрече главы Челябинска Владимира Елистратова с депутатами думы обсуждался этот вопрос. Мэр заявил, что до проведения сентябрьских выборов в райсоветы менять число районов в городе нецелесообразно. «Если вдруг случится и процедуру запустят, выборы в семь райсоветов придется переносить на год, — пояснил „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Потому что придется менять карту, округа, устав города и саму схему выборов. Выборы надо объявлять в середине июня. А если начнут создавать новый район, придется все перенести на будущий год».

Идею создания нового района ранее озвучил на отчете перед Заксобранием замначальника ГУ МВД по региону Сергей Богдановский. Он предложил образовать его за счет Центрального и Курчатовского районов на Северо-Западе города, где уже создан восьмой отдел полиции. Глава Заксобрания заявил, что даст поручение комитету по законодательству проработать этот вопрос до конца второго квартала года.

В Челябинске семь районов, все они имеют статус внутригородских: Центральный, Калининский, Тракторозаводский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический и Советский. Каждый из районов после реформы местного управления имеет не только собственные администрации, но советы депутатов и бюджеты.