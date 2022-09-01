Вице-премьер РФ раскрыл дату возобновления работы «Северного потока»

Вице-премьер РФ Александр Новак: работа газопровода «Северный поток» возобновится 3 сентября

02 сентября 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Экспорт газа по «Северному потоку» возобновится 3 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Возобновление работы газопровода «Северный поток» запланировано на 3 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «„Газпромом“ было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления», — сказал он, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения ремонта газопровода поставки газообразного топлива будут восстановлены до объема 33 млн кубометров в сутки. Ожидается, что «Северный поток» вновь начнет работать 3 сентября в 04:00 по московскому времени. Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.

Возобновление работы газопровода «Северный поток» запланировано на 3 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «„Газпромом“ было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления», — сказал он, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения ремонта газопровода поставки газообразного топлива будут восстановлены до объема 33 млн кубометров в сутки. Ожидается, что «Северный поток» вновь начнет работать 3 сентября в 04:00 по московскому времени. Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.