Вице-премьер РФ раскрыл дату возобновления работы «Северного потока»

Возобновление работы газопровода «Северный поток» запланировано на 3 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«„Газпромом“ было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления», — сказал он, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения ремонта газопровода поставки газообразного топлива будут восстановлены до объема 33 млн кубометров в сутки. Ожидается, что «Северный поток» вновь начнет работать 3 сентября в 04:00 по московскому времени.
Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.
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Возобновление работы газопровода «Северный поток» запланировано на 3 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «„Газпромом“ было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления», — сказал он, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения ремонта газопровода поставки газообразного топлива будут восстановлены до объема 33 млн кубометров в сутки. Ожидается, что «Северный поток» вновь начнет работать 3 сентября в 04:00 по московскому времени. Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.