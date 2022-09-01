01 сентября 2022

Вице-премьер РФ раскрыл дату возобновления работы «Северного потока»

Вице-премьер РФ Александр Новак: работа газопровода «Северный поток» возобновится 3 сентября
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Экспорт газа по «Северному потоку» возобновится 3 сентября Фото:
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Возобновление работы газопровода «Северный поток» запланировано на 3 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«„Газпромом“ было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления», — сказал он, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения ремонта газопровода поставки газообразного топлива будут восстановлены до объема 33 млн кубометров в сутки. Ожидается, что «Северный поток» вновь начнет работать 3 сентября в 04:00 по московскому времени.

Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.

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Возобновление работы газопровода «Северный поток» запланировано на 3 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «„Газпромом“ было заявлено, что остановка на три дня, исходим из этого заявления», — сказал он, передает ТАСС. Предполагается, что после завершения ремонта газопровода поставки газообразного топлива будут восстановлены до объема 33 млн кубометров в сутки. Ожидается, что «Северный поток» вновь начнет работать 3 сентября в 04:00 по московскому времени. Ранее прекратились поставки газа по «Северному потоку». Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод проходит между Германией и РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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