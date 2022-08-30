Прокачка газа по «Северному потоку» упала до нуля

Поставки газа по «Северному потоку» прекратились 31 августа
Поставки по газопроводу «Северный поток» упали до нуля из-за ремонта агрегата. Об сообщается в данных операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Прокачка газа по «Северному потоку» в точке приема Грайфсвальд (Германия) полностью остановилась с четырех часов по московскому времени. Причиной стали ремонтные работы газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
«Северный поток» проходит между Россией и Германией по дну Балтийского моря. Помимо него, в ветку входят немецкие газопроводы Opal и Nel. Ранее в «Газпроме» заявляли, что ремонт пройдет с 31 августа до 3 сентября.
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