Из курганского психоневрологического интерната выселяют пациентов

Пациентов Галишевского психоневрологического интерната Курганской области переводят в другие учреждения

02 сентября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Пациентов Галишевского ПНИ переводят в другие учреждения (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Галишево Курганской области закрывают психоневрологический интернат. Пациентов начали переводить в другие социальные учреждения, рассказал URA.RU источник из сферы соцзащиты. В главном управлении соцзащиты ответили, что распоряжение о закрытии учреждения пока не принималось. «Галишевский психоневрологический интернат „Милосердие“ в Кетовском районе расформировывают. У отделения образовалась задолженность за потребленные ресурсы, а старые деревянные корпуса не отвечают требованиям. Пациентов переводят в филиал ПНИ в Утятку и в Куртамышский ПНИ, а персонал сокращают. Немногие, кому предложат работу в других ПНИ смогут принят приглашение, ведь нужно будет как-то добираться до места работы из деревни, куда едет один автобус. Люди останутся без работы или будут вынуждены переехать, деревня окончательно вымрет. Пока на территории ПНИ остается работать администрация и прачечная», — рассказал источник, близкий к сфере соцзащиты. В главном управлении соцзащиты населения на запрос URA.RU ответили, что в настоящее время учреждение работает в штатном режиме. «В соответствии с рекомендациями Минтруда РФ условия проживания граждан в интернатах психоневрологического профиля должны быть приближены к домашним. В связи с рекомендациями федерального уровня, особенностями планировки здания Галишевского интерната и наличием свободных мест на других площадках, с целью обеспечения более качественного проживания инвалидов, прорабатывается вопрос о переводе граждан в другие учреждения данного профиля. На данный момент распорядительных документов по закрытию отделения Галишевского ПНИ не принято. Решения будут приняты с учетом интересов получателей социальных услуг и соблюдением действующего законодательства в отношении сотрудников», — говорится в ответе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В деревне Галишево Курганской области закрывают психоневрологический интернат. Пациентов начали переводить в другие социальные учреждения, рассказал URA.RU источник из сферы соцзащиты. В главном управлении соцзащиты ответили, что распоряжение о закрытии учреждения пока не принималось. «Галишевский психоневрологический интернат „Милосердие“ в Кетовском районе расформировывают. У отделения образовалась задолженность за потребленные ресурсы, а старые деревянные корпуса не отвечают требованиям. Пациентов переводят в филиал ПНИ в Утятку и в Куртамышский ПНИ, а персонал сокращают. Немногие, кому предложат работу в других ПНИ смогут принят приглашение, ведь нужно будет как-то добираться до места работы из деревни, куда едет один автобус. Люди останутся без работы или будут вынуждены переехать, деревня окончательно вымрет. Пока на территории ПНИ остается работать администрация и прачечная», — рассказал источник, близкий к сфере соцзащиты. В главном управлении соцзащиты населения на запрос URA.RU ответили, что в настоящее время учреждение работает в штатном режиме. «В соответствии с рекомендациями Минтруда РФ условия проживания граждан в интернатах психоневрологического профиля должны быть приближены к домашним. В связи с рекомендациями федерального уровня, особенностями планировки здания Галишевского интерната и наличием свободных мест на других площадках, с целью обеспечения более качественного проживания инвалидов, прорабатывается вопрос о переводе граждан в другие учреждения данного профиля. На данный момент распорядительных документов по закрытию отделения Галишевского ПНИ не принято. Решения будут приняты с учетом интересов получателей социальных услуг и соблюдением действующего законодательства в отношении сотрудников», — говорится в ответе ведомства.