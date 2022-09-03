Немцы выпроваживают из страны нового посла Украины

Die Welt: немцы не доверяют новому послу Украины в ФРГ Алексею Макееву

03 сентября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Немцы готовы выгнать нового посла Украины в ФРГ Фото: Алена Полозова © URA.RU Киев официально назначил Алексея Макеева новым послом Украины в Германии и таким выборам оказались недовольны немецкие жители. Свое недовольство они выразили в комментариях под материалом немецкой газеты Die Welt. В статье говорится о новом приемнике экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который неоднократно критиковал Германию по тем или иным вопросам. По словам автора материала, пока неизвестно, будет ли новый посол «более сдержанным». Сами немецкие граждане уже уверены, что Макеев не вызывает доверия и готовы гнать его из страны: «Увы, новый посол заранее передает свои требования… Может быть, ему даже не стоит распаковывать свой чемодан здесь», — пишет пользователь с ником Бриджит Х. «Изменится только имя; запугивание и требование остаются», — уверен читатель под именем Зигфрид Ф. В свою очередь, Томас Х также не доверяет новому послу и выражает свое недовольство в метафоричной форме: «Лук уходит, чеснок приходит!», — пишет он. Читатель Джордж Т сравнивает нового и бывшего послов и отмечает, что новоприбывший Макеев совершает те же ошибки, что и его бывший коллега Мельник. «Если теперь уже бывший эксперт по санкциям совершит ту же ошибку, что и его предшественник, немцы захотят ввести против него санкции быстро, даже без участия министра иностранных дел», — отмечает комментатор. Пользователю под никнеймом «Корсиканский (майор)» в свою очередь любопытно, как сложится общение немецкого народа с новым послом. «Может ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя на самом деле я в этом очень уверен», — пишет он. Ранее президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника, пишет RT. Экс-посол Украины в Германии нередко высказывался неоднозначно, на что немцы реагировали крайне негативно. Например, ранее в Германии назвали Мельника фашистом за его слова о Бандере. Также экс-посол Украины в ФРГ [Мельник] призвал преемника [Макеева] вести двойную игру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев официально назначил Алексея Макеева новым послом Украины в Германии и таким выборам оказались недовольны немецкие жители. Свое недовольство они выразили в комментариях под материалом немецкой газеты Die Welt. В статье говорится о новом приемнике экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который неоднократно критиковал Германию по тем или иным вопросам. По словам автора материала, пока неизвестно, будет ли новый посол «более сдержанным». Сами немецкие граждане уже уверены, что Макеев не вызывает доверия и готовы гнать его из страны: «Увы, новый посол заранее передает свои требования… Может быть, ему даже не стоит распаковывать свой чемодан здесь», — пишет пользователь с ником Бриджит Х. «Изменится только имя; запугивание и требование остаются», — уверен читатель под именем Зигфрид Ф. В свою очередь, Томас Х также не доверяет новому послу и выражает свое недовольство в метафоричной форме: «Лук уходит, чеснок приходит!», — пишет он. Читатель Джордж Т сравнивает нового и бывшего послов и отмечает, что новоприбывший Макеев совершает те же ошибки, что и его бывший коллега Мельник. «Если теперь уже бывший эксперт по санкциям совершит ту же ошибку, что и его предшественник, немцы захотят ввести против него санкции быстро, даже без участия министра иностранных дел», — отмечает комментатор. Пользователю под никнеймом «Корсиканский (майор)» в свою очередь любопытно, как сложится общение немецкого народа с новым послом. «Может ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя на самом деле я в этом очень уверен», — пишет он. Ранее президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника, пишет RT. Экс-посол Украины в Германии нередко высказывался неоднозначно, на что немцы реагировали крайне негативно. Например, ранее в Германии назвали Мельника фашистом за его слова о Бандере. Также экс-посол Украины в ФРГ [Мельник] призвал преемника [Макеева] вести двойную игру.