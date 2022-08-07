Немцы назвали экс-посла Украины фашистом за его слова о Бандере

07 августа 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Немцы посоветовали Мельнику убираться после нового заявления о Бандере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-посол Украины Андрей Мельник должен покинуть Германию, раз он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и подчеркнул, что многие люди «еще не готовы предметно обсуждать его личность». Так считают читатели немецкого издания Die Welt. «Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?» — написал один из подписчиков газеты. Другой комментатор написал: «Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист». Еще один пользователь сети предложить устроить Мельнику бойкот. «Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии», — добавил он. Также кто-то оставил комментарий, дав Мельнику совет: «Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге». Ранее Мельник попал в международный скандал. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из его интервью, где посол восхваляет украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Позже ситуация усугубилась после того, как Мельник называл Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». 9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ.

Экс-посол Украины Андрей Мельник должен покинуть Германию, раз он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и подчеркнул, что многие люди «еще не готовы предметно обсуждать его личность». Так считают читатели немецкого издания Die Welt. «Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет еще что-то о нем сказать?» — написал один из подписчиков газеты. Другой комментатор написал: «Буду краток: тот, кто поклоняется фашисту, сам фашист». Еще один пользователь сети предложить устроить Мельнику бойкот. «Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии», — добавил он. Также кто-то оставил комментарий, дав Мельнику совет: «Возвращайся домой и не смей оглядываться по дороге». Ранее Мельник попал в международный скандал. Социальная сеть TikTok заблокировала отрывок из его интервью, где посол восхваляет украинского политического деятеля, лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. Позже ситуация усугубилась после того, как Мельник называл Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». 9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ.