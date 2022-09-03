В Чечне поблагодарили Путина за защиту трудов мусульманских ученых

В Чечне поблагодарили Путина за отмену запрета перевода хадиса «Сахих аль-Бухари» в России

04 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин защитил переводы сборников хадисов от запрета в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и его администрация защитили труды мусульманских ученых. В частности, власти отменили запрет перевода сборников хадисов (жизнеописание пророка Мухаммада, затрагивающие религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины) в России. «В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. <…> Я выражаю благодарность Президенту РФ, всем сотрудникам администрации и компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых», — говорится в сообщении telegram-канала главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что это очень важное и показательное решение российских властей, которое демонстрирует их открытость и желание достижения межконфессионального мира. «Нет никаких сомнений, что Россия, — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!», — подчеркивается в сообщении. Telegram-канал «Ходжа Таджуддин» дополняет, что попавший под запрет «Сахих аль-Бухари» в ближайшее время «усиленно издадут» в правильном переводе и «под присмотром Кадырова» всем бесплатно раздадут. Кроме того, по данным канала, прокуратура рассмотрит решение суда, запретившего сборник, на предмет его правомерности. Ранее Министерство юстиции РФ внесло один из шести основных хадисов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Рамзан Кадыров раскритиковал это решение, отметив, что миллионы мусульман в России находятся в недоумении, передает NEWS.ru . Муфтий Альбир Крганов объяснил действия Минюста тем, что эксперты нашли в сборнике ваххабитские тезисы, дополняет деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин и его администрация защитили труды мусульманских ученых. В частности, власти отменили запрет перевода сборников хадисов (жизнеописание пророка Мухаммада, затрагивающие религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины) в России. «В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. <…> Я выражаю благодарность Президенту РФ, всем сотрудникам администрации и компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых», — говорится в сообщении telegram-канала главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что это очень важное и показательное решение российских властей, которое демонстрирует их открытость и желание достижения межконфессионального мира. «Нет никаких сомнений, что Россия, — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!», — подчеркивается в сообщении. Telegram-канал «Ходжа Таджуддин» дополняет, что попавший под запрет «Сахих аль-Бухари» в ближайшее время «усиленно издадут» в правильном переводе и «под присмотром Кадырова» всем бесплатно раздадут. Кроме того, по данным канала, прокуратура рассмотрит решение суда, запретившего сборник, на предмет его правомерности. Ранее Министерство юстиции РФ внесло один из шести основных хадисов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Рамзан Кадыров раскритиковал это решение, отметив, что миллионы мусульман в России находятся в недоумении, передает NEWS.ru. Муфтий Альбир Крганов объяснил действия Минюста тем, что эксперты нашли в сборнике ваххабитские тезисы, дополняет деловое издание «Взгляд».