Глава Энергодара: Киев регулярно запугивает школьных учителей и родителей

Глава ВГА Энергодара Волга: Киев регулярно угрожает и шантажирует учителей

04 сентября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Учителя в Энергодаре постоянно сталкиваются с угрозами со стороны Киева, заявил Александр Волга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские власти регулярно запугивают учителей в Энергодаре. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Запорожской области Александр Волга. «Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы. Я считаю, что это просто низость со стороны людей, которые находятся там и действуют по такой методике, потому как манипуляции при помощи детей — самое последнее [дело]», — цитирует Александра Волгу ТАСС. Он отметил, что бесцеремонный шантаж со стороны Киева происходит с момента освобождения части Запорожской области российскими войсками. «Именно путем запугивания, другой методики у них нет», — уточнил глава ВГА региона. Также Волга обвинил учителей, поддерживающих киевский режим, в том, что они забывают о своем призвании. «Наши дети сейчас не получают образования, об этом, к сожалению, они не задумываются, схватились непосредственно за себя», — заключил собеседник агентства. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума.

Украинские власти регулярно запугивают учителей в Энергодаре. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Запорожской области Александр Волга. «Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы. Я считаю, что это просто низость со стороны людей, которые находятся там и действуют по такой методике, потому как манипуляции при помощи детей — самое последнее [дело]», — цитирует Александра Волгу ТАСС. Он отметил, что бесцеремонный шантаж со стороны Киева происходит с момента освобождения части Запорожской области российскими войсками. «Именно путем запугивания, другой методики у них нет», — уточнил глава ВГА региона. Также Волга обвинил учителей, поддерживающих киевский режим, в том, что они забывают о своем призвании. «Наши дети сейчас не получают образования, об этом, к сожалению, они не задумываются, схватились непосредственно за себя», — заключил собеседник агентства. Херсонская область, как и приазовская часть Запорожской области, были освобождены российской армией в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Власти Запорожья уже определились с датой проведения референдума.