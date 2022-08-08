В Запорожье определились со временем проведения референдума

В Запорожской области определились со временем проведения референдума Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области определились со временем проведения референдума. Об этом сообщил член временной гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь», — цитирует его РИА «Новости». Также Рогов уточнил, что точное время будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России — она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне.

Спецоперация России началась 24 февраля. По словам президента Владимир Путин, ее задача — защита признанных республик Донбасса.