В Запорожье определились со временем проведения референдума

В Запорожской области определились со временем проведения референдума
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области определились со временем проведения референдума. Об этом сообщил член временной гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь», — цитирует его РИА «Новости». Также Рогов уточнил, что точное время будет объявлено в ближайшее время.
Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России — она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне.
Спецоперация России началась 24 февраля. По словам президента Владимир Путин, ее задача — защита признанных республик Донбасса.
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