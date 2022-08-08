В Запорожье определились со временем проведения референдума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конституция. Клипарт. Тюмень, конституция рф, паспорт, конституция, конституция российской федерации
В Запорожской области определились со временем проведения референдума Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области определились со временем проведения референдума. Об этом сообщил член временной гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь», — цитирует его РИА «Новости». Также Рогов уточнил, что точное время будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России — она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне.

Спецоперация России началась 24 февраля. По словам президента Владимир Путин, ее задача — защита признанных республик Донбасса.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожской области определились со временем проведения референдума. Об этом сообщил член временной гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь», — цитирует его РИА «Новости». Также Рогов уточнил, что точное время будет объявлено в ближайшее время. Ранее Запорожская область сделала шаг к присоединению к России — она начала переводить стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Также вице-премьер РФ объявил о подготовке референдума в Херсоне. Спецоперация России началась 24 февраля. По словам президента Владимир Путин, ее задача — защита признанных республик Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...