Диетолог Тихомирова назвала самые вредные соусы

Диетолог Тихомирова: майонезные соусы считаются самыми вредными для человека

05 сентября 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Главная задача соуса — сделать еду более вкусной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Соусы, сделанные на основе майонеза, а именно сырный и «1000 островов», считаются самыми вредными, так как они жирные и содержат большое количество соли. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «К неправильным соусам я бы отнесла соусы на основе майонеза. Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость. Если мы любим соусы, то лучше использовать любые другие, но только не те, что сделаны на основе майонеза. На основе майонеза готовятся такие соусы, как сырный, „1000 островов“», — заявила Елена Тихомирова. При этом подобные соусы можно сделать менее вредными, сказала собеседница агентства. «Малокалорийный майонез делается очень просто. Берется одна часть классического майонеза и две части воды, все это взбивается промышленными миксерами и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность. Калорийность легкого майонеза в три раза меньше, чем классического. Если вам нравится майонезный вкус, то вы можете использовать легкий майонез, но все дело в количестве», — добавила она. Тихомирова напомнила, что главная задача соуса — сделать пищу более вкусной. Есть соусы, которые, наоборот, могут помочь организму, подчеркнула диетолог. «Хрен и горчица — прекрасные соусы, которые обладают терпкими, жгучими качествами. Терпкость и жгучесть им обеспечивает вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение, улучшает работу мозга, улучшает питание конечностей, поэтому оригинальный хрен и горчица, это очень хорошие соусы, к тому же вкусные», — заключила Тихомирова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соусы, сделанные на основе майонеза, а именно сырный и «1000 островов», считаются самыми вредными, так как они жирные и содержат большое количество соли. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «К неправильным соусам я бы отнесла соусы на основе майонеза. Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость. Если мы любим соусы, то лучше использовать любые другие, но только не те, что сделаны на основе майонеза. На основе майонеза готовятся такие соусы, как сырный, „1000 островов“», — заявила Елена Тихомирова. При этом подобные соусы можно сделать менее вредными, сказала собеседница агентства. «Малокалорийный майонез делается очень просто. Берется одна часть классического майонеза и две части воды, все это взбивается промышленными миксерами и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность. Калорийность легкого майонеза в три раза меньше, чем классического. Если вам нравится майонезный вкус, то вы можете использовать легкий майонез, но все дело в количестве», — добавила она. Тихомирова напомнила, что главная задача соуса — сделать пищу более вкусной. Есть соусы, которые, наоборот, могут помочь организму, подчеркнула диетолог. «Хрен и горчица — прекрасные соусы, которые обладают терпкими, жгучими качествами. Терпкость и жгучесть им обеспечивает вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение, улучшает работу мозга, улучшает питание конечностей, поэтому оригинальный хрен и горчица, это очень хорошие соусы, к тому же вкусные», — заключила Тихомирова.