04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

В ХМАО сгорела Lada Priora

МЧС: в Покачи сгорела Lada Priora
© Служба новостей «URA.RU»
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Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, лада ларгус
В городе Покачи сгорел автомобиль Lada Priora (архивное фото) Фото:

В Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства.

«В 17:15 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora. Пожар локализован в 17:19. Ликвидация открытого горения в 17:21», — сообщает ведомство.

В тушении автомобиля участвовало 6 человек личного состава и две единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте взорвался автомобиль. На перекрестке сгорела машина дорожной службы.

Фото:

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В Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 17:15 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora. Пожар локализован в 17:19. Ликвидация открытого горения в 17:21», — сообщает ведомство. В тушении автомобиля участвовало 6 человек личного состава и две единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте взорвался автомобиль. На перекрестке сгорела машина дорожной службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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