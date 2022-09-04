В ХМАО сгорела Lada Priora

МЧС: в Покачи сгорела Lada Priora

05 сентября 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

В городе Покачи сгорел автомобиль Lada Priora (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 17:15 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora. Пожар локализован в 17:19. Ликвидация открытого горения в 17:21», — сообщает ведомство. В тушении автомобиля участвовало 6 человек личного состава и две единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте взорвался автомобиль. На перекрестке сгорела машина дорожной службы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО

В Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «В 17:15 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora. Пожар локализован в 17:19. Ликвидация открытого горения в 17:21», — сообщает ведомство. В тушении автомобиля участвовало 6 человек личного состава и две единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте взорвался автомобиль. На перекрестке сгорела машина дорожной службы.