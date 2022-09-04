В ХМАО сгорела Lada Priora

В городе Покачи сгорел автомобиль Lada Priora (архивное фото)
В Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства.
«В 17:15 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Priora. Пожар локализован в 17:19. Ликвидация открытого горения в 17:21», — сообщает ведомство.
В тушении автомобиля участвовало 6 человек личного состава и две единицы техники. Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС.
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