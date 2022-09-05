Путин утвердил план по защите Русского мира

В России будут продвигать Русский мир. Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
«Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру», — говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Сам документ носит название «Об утверждении Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом».
Глава государства подписал документ 5 сентября. В документе также говорится о гуманитарной политике за рубежом. Сообщается, что это неотъемлемая часть внешней политики России, а культура сглаживает противоречия между странами. Запад, в свою очередь, дискредитирует достижения России в гуманитарных областях, принижает значимость культуры и искажает трактовку истинных целей России.
Согласно концепции создателей этого документа, духовно-культурный фундамент государства будет укреплять позиции страны на международной арене. «Культура — неотъемлемый элемент внешней политики России», — сообщается на сайте главы государства.
Русский мир —это культурно-цивилизационная, геополитическая и религиозная концепция в России. Она не имеет юридического определения, однако одной из версий ее является — русская идея.
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В России будут продвигать Русский мир. Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. «Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру», — говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Сам документ носит название «Об утверждении Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом». Глава государства подписал документ 5 сентября. В документе также говорится о гуманитарной политике за рубежом. Сообщается, что это неотъемлемая часть внешней политики России, а культура сглаживает противоречия между странами. Запад, в свою очередь, дискредитирует достижения России в гуманитарных областях, принижает значимость культуры и искажает трактовку истинных целей России. Согласно концепции создателей этого документа, духовно-культурный фундамент государства будет укреплять позиции страны на международной арене. «Культура — неотъемлемый элемент внешней политики России», — сообщается на сайте главы государства. Русский мир —это культурно-цивилизационная, геополитическая и религиозная концепция в России. Она не имеет юридического определения, однако одной из версий ее является — русская идея.