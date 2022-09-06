Песков рассказал о подготовке санкций Путиным

Дмитрий Песков: Путин ежедневно проводит совещание по экономическим вопросам

06 сентября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Представитель Путина рассказал о подготовке санкций Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле рассказали о том, как президент РФ Владимир Путин готовит санкции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент РФ регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, фактически на еженедельной основе. Это именно рабочее мероприятие, без всяких церемоний, там высказываются разные точки зрения, моделируются различные варианты развития событий», — сказал он во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле рассказали, когда возобновят прокачку по «Северному потоку». Это произойдет, когда смягчатся западные санкции.

В Кремле рассказали о том, как президент РФ Владимир Путин готовит санкции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент РФ регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, фактически на еженедельной основе. Это именно рабочее мероприятие, без всяких церемоний, там высказываются разные точки зрения, моделируются различные варианты развития событий», — сказал он во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Кремле рассказали, когда возобновят прокачку по «Северному потоку». Это произойдет, когда смягчатся западные санкции.