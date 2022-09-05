В Кремле рассказали, когда возобновят прокачку по «Северному потоку»

В Кремле сообщили, что возобновят прокачку по "Северному потоку" в случае смягчения санкций

05 сентября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что на работу «Северного потока» влияют санкции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда смягчатся западные санкции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, информацию передает корреспондент URA.RU. «Если будут смягчены те санкции, которые мешают обслуживать агрегаты и давать юридические гарантии. Именно санкции Запада довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — ответил Песков на вопрос, возобновится ли прокачка газа по «Северному потоку» в случае смягчения антироссийских ограничений. По его словам, проблемы с прокачкой топлива появились из-за санкций. Остался один рабочий агрегат, появляются поломки, из-за этого приостанавливаются поставки газа, отметил Песков. Санкции затрудняют работу и поэтому надежда осталась только на единственный работающий агрегат, сообщил пресс-секретарь президента. Прокачку газа по «Северному потоку» полностью остановили 31 августа из-за ремонта агрегата. «Газпром» остановил поставку на неопределенное время до устранения неисправностей с турбиной компанией Siemens, пишет RT. После этого стоимость газа в Европе возросла на 30%. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции направлены на «отмену» России.

Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда смягчатся западные санкции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, информацию передает корреспондент URA.RU. «Если будут смягчены те санкции, которые мешают обслуживать агрегаты и давать юридические гарантии. Именно санкции Запада довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — ответил Песков на вопрос, возобновится ли прокачка газа по «Северному потоку» в случае смягчения антироссийских ограничений. По его словам, проблемы с прокачкой топлива появились из-за санкций. Остался один рабочий агрегат, появляются поломки, из-за этого приостанавливаются поставки газа, отметил Песков. Санкции затрудняют работу и поэтому надежда осталась только на единственный работающий агрегат, сообщил пресс-секретарь президента. Прокачку газа по «Северному потоку» полностью остановили 31 августа из-за ремонта агрегата. «Газпром» остановил поставку на неопределенное время до устранения неисправностей с турбиной компанией Siemens, пишет RT. После этого стоимость газа в Европе возросла на 30%. Страны Запада ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции направлены на «отмену» России.