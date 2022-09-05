Пермяка обвинили в незаконной вырубке леса на миллионы рублей

ГУ МВД: пермяк нанял бригаду, которая незаконно вырубила лес на 6,5 млн рублей

06 сентября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Лес вывозили на пилораму Кунгурского района, где готовили к продаже Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция завершила расследование против жителя Усть-Кишерти Пермского края, которого обвинили в незаконной рубке леса. По версии обвинения, он нанял бригаду рабочих, которые в общей сложности вырубили 460 кубометров леса, общей стоимостью около 6,5 млн рублей. Лес для продажи вывозили из одного района Прикамья в другой, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Делянки, на которых нелегально пилили древесину, располагались в Кишерстком районе. Главный фигурант нанял бригаду разнорабочих, но не уведомил „подчиненных“ об отсутствии разрешительных документов на вырубку леса. Деревья хвойных пород на спецтехнике вывозили в Кунгурский городской округ. Здесь, на одной из пилорам, древесину перерабатывали и готовили на продажу», — сообщается на сайте пермского главка. Полицейские изъяли у лесорубов бензопилы, спецтехнику, документы и другие вещественные доказательства. На земельный участок обвиняемого в качестве обеспечительной меры наложили арест. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Полиция завершила расследование против жителя Усть-Кишерти Пермского края, которого обвинили в незаконной рубке леса. По версии обвинения, он нанял бригаду рабочих, которые в общей сложности вырубили 460 кубометров леса, общей стоимостью около 6,5 млн рублей. Лес для продажи вывозили из одного района Прикамья в другой, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Делянки, на которых нелегально пилили древесину, располагались в Кишерстком районе. Главный фигурант нанял бригаду разнорабочих, но не уведомил „подчиненных“ об отсутствии разрешительных документов на вырубку леса. Деревья хвойных пород на спецтехнике вывозили в Кунгурский городской округ. Здесь, на одной из пилорам, древесину перерабатывали и готовили на продажу», — сообщается на сайте пермского главка. Полицейские изъяли у лесорубов бензопилы, спецтехнику, документы и другие вещественные доказательства. На земельный участок обвиняемого в качестве обеспечительной меры наложили арест. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.