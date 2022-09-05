Челябинские силовики напугали жителей автоматными очередями

Сотрудники пограничного управления УФСБ по Челябинской области провели учебные стрельбы

06 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Жители Карталов и близлежащих поселков испугались звуков выстрелов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники пограничного управления УФСБ РФ по Челябинской области 6 сентября напугали жителей Карталов и поселка Локомотивный автоматными очередями во время учений. Занятия по стрельбе продлятся до 15:00. «Что за грохот, звонят люди в редакцию. Это в районе станции Начальное сотрудники пограничной службы ФСБ РФ ведут учебные стрельбы», — пишет газета «Карталинская новь». URA.RU связалась с погрануправлением региона. Там посоветовали позвонить на полигон для уточнения информации. По словам дежурного, стрельбище располагается на месте бывшей ракетной дивизии у поселка Локомотивный. Только на нем сотрудники могут проводить учебные стрельбы. На полигоне URA.RU ответили, что не могут предоставить информацию.

Сотрудники пограничного управления УФСБ РФ по Челябинской области 6 сентября напугали жителей Карталов и поселка Локомотивный автоматными очередями во время учений. Занятия по стрельбе продлятся до 15:00. «Что за грохот, звонят люди в редакцию. Это в районе станции Начальное сотрудники пограничной службы ФСБ РФ ведут учебные стрельбы», — пишет газета «Карталинская новь». URA.RU связалась с погрануправлением региона. Там посоветовали позвонить на полигон для уточнения информации. По словам дежурного, стрельбище располагается на месте бывшей ракетной дивизии у поселка Локомотивный. Только на нем сотрудники могут проводить учебные стрельбы. На полигоне URA.RU ответили, что не могут предоставить информацию.