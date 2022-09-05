05 сентября 2022

Челябинские силовики напугали жителей автоматными очередями

Сотрудники пограничного управления УФСБ по Челябинской области провели учебные стрельбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Карталов и близлежащих поселков испугались звуков выстрелов Фото:

Сотрудники пограничного управления УФСБ РФ по Челябинской области 6 сентября напугали жителей Карталов и поселка Локомотивный автоматными очередями во время учений. Занятия по стрельбе продлятся до 15:00.

«Что за грохот, звонят люди в редакцию. Это в районе станции Начальное сотрудники пограничной службы ФСБ РФ ведут учебные стрельбы», — пишет газета «Карталинская новь».

URA.RU связалась с погрануправлением региона. Там посоветовали позвонить на полигон для уточнения информации. По словам дежурного, стрельбище располагается на месте бывшей ракетной дивизии у поселка Локомотивный. Только на нем сотрудники могут проводить учебные стрельбы. На полигоне URA.RU ответили, что не могут предоставить информацию.

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Сотрудники пограничного управления УФСБ РФ по Челябинской области 6 сентября напугали жителей Карталов и поселка Локомотивный автоматными очередями во время учений. Занятия по стрельбе продлятся до 15:00. «Что за грохот, звонят люди в редакцию. Это в районе станции Начальное сотрудники пограничной службы ФСБ РФ ведут учебные стрельбы», — пишет газета «Карталинская новь». URA.RU связалась с погрануправлением региона. Там посоветовали позвонить на полигон для уточнения информации. По словам дежурного, стрельбище располагается на месте бывшей ракетной дивизии у поселка Локомотивный. Только на нем сотрудники могут проводить учебные стрельбы. На полигоне URA.RU ответили, что не могут предоставить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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