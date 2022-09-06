Нутрициолог Брыкин: кабачки защищают от онкологии

Нутрициолог Брыкин: кабачки содержат витамины и минералы, а также защищают от рака

06 сентября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Кабачки богаты витаминами и минералами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кабачки богаты витаминами А и С, железом, калием, кальцием, аскорбиновой и фолиевой кислотой, а также являются источником клетчатки, уменьшают риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза и образования камней в желчном пузыре. Этот сезонный овощ обязательно необходимо добавить в свой рацион, рассказал URA.RU врач-нутрициолог лаборатории «Гемотест», спортивный диетолог Антон Брыкин. «Кабачок не только богат витамином А и С, железом, кремнием, кобальтом, калием, кальцием, марганцем, аскорбиновой и фолиевой кислотой, но также является отличным источником клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка создает питательную среду для полезных бактерий, что препятствует возникновению воспалительных процессов в кишечнике, и таким образом снижается вероятность появления онкологических заболеваний», — пояснил Антон Брыкин. По его словам, пищевые волокна особенно важны для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. «Клетчатка нормализует моторику кишечника, участвует в процессе связывания холестерина и желчных кислот и их выведению из организма. Это уменьшает риски развития атеросклероза и образования камней в желчном пузыре», — уточнил нутрициолог. Брыкин отметил, что при выборе кабачков следует отдавать предпочтение молодым плодам небольшого размера, так как они вкуснее и содержат наибольшее количество полезных веществ. «Кабачок сам по себе сытный и одновременно очень низкокалорийный продукт — в 100 граммах овоща всего 24 калории. Регулярное его употребление — прекрасная возможность не только улучшить общее самочувствие, но и не набрать лишний вес», — подытожил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кабачки богаты витаминами А и С, железом, калием, кальцием, аскорбиновой и фолиевой кислотой, а также являются источником клетчатки, уменьшают риски развития онкологических заболеваний, атеросклероза и образования камней в желчном пузыре. Этот сезонный овощ обязательно необходимо добавить в свой рацион, рассказал URA.RU врач-нутрициолог лаборатории «Гемотест», спортивный диетолог Антон Брыкин. «Кабачок не только богат витамином А и С, железом, кремнием, кобальтом, калием, кальцием, марганцем, аскорбиновой и фолиевой кислотой, но также является отличным источником клетчатки, необходимой для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка создает питательную среду для полезных бактерий, что препятствует возникновению воспалительных процессов в кишечнике, и таким образом снижается вероятность появления онкологических заболеваний», — пояснил Антон Брыкин. По его словам, пищевые волокна особенно важны для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. «Клетчатка нормализует моторику кишечника, участвует в процессе связывания холестерина и желчных кислот и их выведению из организма. Это уменьшает риски развития атеросклероза и образования камней в желчном пузыре», — уточнил нутрициолог. Брыкин отметил, что при выборе кабачков следует отдавать предпочтение молодым плодам небольшого размера, так как они вкуснее и содержат наибольшее количество полезных веществ. «Кабачок сам по себе сытный и одновременно очень низкокалорийный продукт — в 100 граммах овоща всего 24 калории. Регулярное его употребление — прекрасная возможность не только улучшить общее самочувствие, но и не набрать лишний вес», — подытожил специалист.