05 сентября 2022

Тюменцев предупредили об опасной погоде

МЧС: Тюменскую область ждут сильный ветер, дожди и заморозки
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Сильный ветер и дожди ожидают тюменцев 7 сентября Фото:

В Тюменской области 7 сентября ожидаются сильный ветер, дожди и заморозки. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.

«7 сентября в Тюменской области ночью ожидаются сильные дожди в юго-восточных районах, заморозки до -2 градусов в приземном слое. Ветер северо-западный: днем от 8 до 13 м/с, с порывами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в управлении МЧС по региону.

Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. Днем максимальный показатель составит +15.

Тюменцев просят быть осторожными, при усилении ветра ограничить выход из зданий. Снаружи следует остерегаться нахождения у линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, строек, незакрепленных конструкций. При возникновении опасных ситуаций жителям рекомендуют обращаться по телефонам 101 и 112.

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В Тюменской области 7 сентября ожидаются сильный ветер, дожди и заморозки. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону. «7 сентября в Тюменской области ночью ожидаются сильные дожди в юго-восточных районах, заморозки до -2 градусов в приземном слое. Ветер северо-западный: днем от 8 до 13 м/с, с порывами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в управлении МЧС по региону. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. Днем максимальный показатель составит +15. Тюменцев просят быть осторожными, при усилении ветра ограничить выход из зданий. Снаружи следует остерегаться нахождения у линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, строек, незакрепленных конструкций. При возникновении опасных ситуаций жителям рекомендуют обращаться по телефонам 101 и 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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