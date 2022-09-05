Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области 7 сентября ожидаются сильный ветер, дожди и заморозки. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по региону.
«7 сентября в Тюменской области ночью ожидаются сильные дожди в юго-восточных районах, заморозки до -2 градусов в приземном слое. Ветер северо-западный: днем от 8 до 13 м/с, с порывами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в управлении МЧС по региону.
Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. Днем максимальный показатель составит +15.
Тюменцев просят быть осторожными, при усилении ветра ограничить выход из зданий. Снаружи следует остерегаться нахождения у линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, строек, незакрепленных конструкций. При возникновении опасных ситуаций жителям рекомендуют обращаться по телефонам 101 и 112.
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