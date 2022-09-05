Челябинский бизнесмен распродает строящийся ТРК

Бизнесмен Александр Карелин выставил на продажу строящийся в Советском районе Челябинска гипермаркет. Стоимость нового объекта составляет 75 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».
«Строящееся торговое пространство находится на первом этаже. Помещение является бескомпромиссным классом „А“, которое может быть также арендным бизнесом: вы можете купить данные площади с предварительными договорами аренды по ставке 1250 рублей в месяц за квадратный метр», — говорится на сайте.
Строящийся гипермаркет расположен в Советском районе по адресу Овчинникова16/3. Общая площадь объекта составляет 500 квадратных метров.
Ранее строительство здания гипермаркета было одобрено на публичных слушаниях. Возводить здание около магазина SPAR вблизи ЖК «Территория» на улице Овчинникова будет компания «ИНДЭКО-НОРД», 67% которой принадлежит бизнесмену Александру Карелину.
Строящееся торговое пространство находится на первом этаже
ФОТО: сайт «Авито»
Помещение является бескомпромиссным классом «А», оно также может быть арендным бизнесом
Бизнесмен Александр Карелин выставил на продажу строящийся в Советском районе Челябинска гипермаркет. Стоимость нового объекта составляет 75 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «Строящееся торговое пространство находится на первом этаже. Помещение является бескомпромиссным классом „А“, которое может быть также арендным бизнесом: вы можете купить данные площади с предварительными договорами аренды по ставке 1250 рублей в месяц за квадратный метр», — говорится на сайте. Строящийся гипермаркет расположен в Советском районе по адресу Овчинникова16/3. Общая площадь объекта составляет 500 квадратных метров. Ранее строительство здания гипермаркета было одобрено на публичных слушаниях. Возводить здание около магазина SPAR вблизи ЖК «Территория» на улице Овчинникова будет компания «ИНДЭКО-НОРД», 67% которой принадлежит бизнесмену Александру Карелину.