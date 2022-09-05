05 сентября 2022

Челябинский бизнесмен распродает строящийся ТРК. Фото

Челябинский бизнесмен распродает строящийся ТРК
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Гипермаркет SPAR. Тюмень, гипермаркет спар, spar
Общая площадь объекта — 500 квадратных метров Фото:

Бизнесмен Александр Карелин выставил на продажу строящийся в Советском районе Челябинска гипермаркет. Стоимость нового объекта составляет 75 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«Строящееся торговое пространство находится на первом этаже. Помещение является бескомпромиссным классом „А“, которое может быть также арендным бизнесом: вы можете купить данные площади с предварительными договорами аренды по ставке 1250 рублей в месяц за квадратный метр», — говорится на сайте.

Строящийся гипермаркет расположен в Советском районе по адресу Овчинникова16/3. Общая площадь объекта составляет 500 квадратных метров.

Ранее строительство здания гипермаркета было одобрено на публичных слушаниях. Возводить здание около магазина SPAR вблизи ЖК «Территория» на улице Овчинникова будет компания «ИНДЭКО-НОРД», 67% которой принадлежит бизнесмену Александру Карелину.

Строящееся торговое пространство находится на первом этаже
Помещение является бескомпромиссным классом «А», оно также может быть арендным бизнесом

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Бизнесмен Александр Карелин выставил на продажу строящийся в Советском районе Челябинска гипермаркет. Стоимость нового объекта составляет 75 млн рублей, сообщается в объявлении на сайте «Авито». «Строящееся торговое пространство находится на первом этаже. Помещение является бескомпромиссным классом „А“, которое может быть также арендным бизнесом: вы можете купить данные площади с предварительными договорами аренды по ставке 1250 рублей в месяц за квадратный метр», — говорится на сайте. Строящийся гипермаркет расположен в Советском районе по адресу Овчинникова16/3. Общая площадь объекта составляет 500 квадратных метров. Ранее строительство здания гипермаркета было одобрено на публичных слушаниях. Возводить здание около магазина SPAR вблизи ЖК «Территория» на улице Овчинникова будет компания «ИНДЭКО-НОРД», 67% которой принадлежит бизнесмену Александру Карелину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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