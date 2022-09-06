При взрыве в Бердянске тяжело ранен комендант города

Комендант Бердянска Артем Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии
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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, последствия, днр, донецк, взрыв, огонь, точка у, сгоревший автомобиль, обстрел, терракт
После взрыва автомобиля последовала перестрелка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Автомобиль коменданта Бердянска (Запорожская область) Артема Бардина с позывным «Феликс» взорвали около городской администрации, во время перестрелки он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Был взорван автомобиль, запрещенный коменданту города [Бердянска], который стоял радом с администрацией городской. И была потом перестрелка — как минимум один человек с ранениями», — его слова приводит РИА «Новости».

Бардин находится в больнице и ему оказывается вся необходимая медпомощь, пишет MK.RU. Рогов уже признал, что случившееся является терактом. Остальные обстоятельства и данные о пострадавших уточняются.

В ходе вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. ВС РФ контролируют Херсон, Мелитополь и Бердянск. В регионах сформированы новые администрации, уже объявлено о том, что они хотят войти в состав России.

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Автомобиль коменданта Бердянска (Запорожская область) Артема Бардина с позывным «Феликс» взорвали около городской администрации, во время перестрелки он получил тяжелые ранения. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Был взорван автомобиль, запрещенный коменданту города [Бердянска], который стоял радом с администрацией городской. И была потом перестрелка — как минимум один человек с ранениями», — его слова приводит РИА «Новости». Бардин находится в больнице и ему оказывается вся необходимая медпомощь, пишет MK.RU. Рогов уже признал, что случившееся является терактом. Остальные обстоятельства и данные о пострадавших уточняются. В ходе вынужденной российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. ВС РФ контролируют Херсон, Мелитополь и Бердянск. В регионах сформированы новые администрации, уже объявлено о том, что они хотят войти в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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