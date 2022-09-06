Курганская больница отказывалась продавать лекарства в сельском медпункте

Глядянская ЦРБ Притобольного округа отказывалась продавать лекарства в медпункте с. Утятское

07 сентября 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Суд обязал Глядянскую ЦРБ продавать лекарства в сельском медпункте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Притобольном округе Курганской области Глядянская ЦРБ (центральная районная больница) отказывалась продавать лекарства в медпункте с. Утятское. Информация об этом опубликована на сайте Курганского областного суда. Прокурор Притобольного округа обратился с иском к Глядянской ЦРБ. «Прошу суд признать незаконным бездействие ответчика, выразившееся в непринятии мер по организации торговли лекарствами для медицинского применения в фельдшерско-акушерском пункте с. Утятское», — написано в обращении. Больница хотела оспорить решение суда, но оно осталось неизменным. Глядянская ЦРБ должна организовать торговлю лекарствами для медицинского применения в медпункте с. Утятское. Ранее URA.RU писало, что курганская больница незаконно уволила фельдшера за вынужденный прогул. Суд взыскал в пользу женщины 75580 рублей.

В Притобольном округе Курганской области Глядянская ЦРБ (центральная районная больница) отказывалась продавать лекарства в медпункте с. Утятское. Информация об этом опубликована на сайте Курганского областного суда. Прокурор Притобольного округа обратился с иском к Глядянской ЦРБ. «Прошу суд признать незаконным бездействие ответчика, выразившееся в непринятии мер по организации торговли лекарствами для медицинского применения в фельдшерско-акушерском пункте с. Утятское», — написано в обращении. Больница хотела оспорить решение суда, но оно осталось неизменным. Глядянская ЦРБ должна организовать торговлю лекарствами для медицинского применения в медпункте с. Утятское. Ранее URA.RU писало, что курганская больница незаконно уволила фельдшера за вынужденный прогул. Суд взыскал в пользу женщины 75580 рублей.