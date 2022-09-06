06 сентября 2022
05 сентября 2022

Курганская больница отказывалась продавать лекарства в сельском медпункте

Глядянская ЦРБ Притобольного округа отказывалась продавать лекарства в медпункте с. Утятское
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал Глядянскую ЦРБ продавать лекарства в сельском медпункте Фото:

В Притобольном округе Курганской области Глядянская ЦРБ (центральная районная больница) отказывалась продавать лекарства в медпункте с. Утятское. Информация об этом опубликована на сайте Курганского областного суда.

Прокурор Притобольного округа обратился с иском к Глядянской ЦРБ. «Прошу суд признать незаконным бездействие ответчика, выразившееся в непринятии мер по организации торговли лекарствами для медицинского применения в фельдшерско-акушерском пункте с. Утятское», — написано в обращении.

Больница хотела оспорить решение суда, но оно осталось неизменным. Глядянская ЦРБ должна организовать торговлю лекарствами для медицинского применения в медпункте с. Утятское.

Ранее URA.RU писало, что курганская больница незаконно уволила фельдшера за вынужденный прогул. Суд взыскал в пользу женщины 75580 рублей.

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В Притобольном округе Курганской области Глядянская ЦРБ (центральная районная больница) отказывалась продавать лекарства в медпункте с. Утятское. Информация об этом опубликована на сайте Курганского областного суда. Прокурор Притобольного округа обратился с иском к Глядянской ЦРБ. «Прошу суд признать незаконным бездействие ответчика, выразившееся в непринятии мер по организации торговли лекарствами для медицинского применения в фельдшерско-акушерском пункте с. Утятское», — написано в обращении. Больница хотела оспорить решение суда, но оно осталось неизменным. Глядянская ЦРБ должна организовать торговлю лекарствами для медицинского применения в медпункте с. Утятское. Ранее URA.RU писало, что курганская больница незаконно уволила фельдшера за вынужденный прогул. Суд взыскал в пользу женщины 75580 рублей.
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