В США испугались, что начали превращаться в Украину

Fox News: Байден ведет США к фашизму по примеру Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Джо Байден ведет США к фашизму, заявил ведущий Fox News Фото:

Президент США Джо Байден пытается построить в своей стране диктатуру, опираясь на пример украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

В качестве примера диктаторского поведения действующего лидера США телеведущий привел его действия, направленные на утверждение цензуры. Именно Байден запрещал СМИ упоминать имя бывшего главы США Дональда Трампа, отметил Карлсон.

Мнение ведущего поддержал гость эфира Джейсон Хинкл. «Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине», — сказал он.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Президент США Джо Байден пытается построить в своей стране диктатуру, опираясь на пример украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В качестве примера диктаторского поведения действующего лидера США телеведущий привел его действия, направленные на утверждение цензуры. Именно Байден запрещал СМИ упоминать имя бывшего главы США Дональда Трампа, отметил Карлсон. Мнение ведущего поддержал гость эфира Джейсон Хинкл. «Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине», — сказал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...