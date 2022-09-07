В США испугались, что начали превращаться в Украину

Fox News: Байден ведет США к фашизму по примеру Зеленского

07 сентября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Джо Байден ведет США к фашизму, заявил ведущий Fox News Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден пытается построить в своей стране диктатуру, опираясь на пример украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В качестве примера диктаторского поведения действующего лидера США телеведущий привел его действия, направленные на утверждение цензуры. Именно Байден запрещал СМИ упоминать имя бывшего главы США Дональда Трампа, отметил Карлсон. Мнение ведущего поддержал гость эфира Джейсон Хинкл. «Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине», — сказал он.

Президент США Джо Байден пытается построить в своей стране диктатуру, опираясь на пример украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В качестве примера диктаторского поведения действующего лидера США телеведущий привел его действия, направленные на утверждение цензуры. Именно Байден запрещал СМИ упоминать имя бывшего главы США Дональда Трампа, отметил Карлсон. Мнение ведущего поддержал гость эфира Джейсон Хинкл. «Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на Украине», — сказал он.