Премьер Эстонии позавидовала территориям Германии

Премьер Эстонии Каллас позавидовала соседям Германии

07 сентября 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Эстония хотела бы граничить со странами, которые находятся рядом с Германией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что соседи Германии лучше, чем у ее страны. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «В нашей стране инфляция составляет 25%. Это налог на [спецоперацию], вот как я это вижу. У вас в Германии соседи лучше, чем у нас в Эстонии. Я понимаю, что немцам сложнее объяснить необходимость нынешней политики. Но это именно наша обязанность», — цитирует Die Welt (заблокирована в РФ) Каллас. Правительство Эстонии ранее ограничило въезд и выдачу виз россиянам. Граждане РФ не смогут приехать туда по шенгенской визе, которую выдали в Эстонии. В ООН ответили, что у страны есть право на собственную визовую политику. Каллас заявляла, что власти не могут проверять всех приезжающих туристов из России, и это угрожает безопасности страны. Подобные ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине, после которой западные страны ввели антироссийские санкции.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что соседи Германии лучше, чем у ее страны. Об этом сообщает немецкое издание Welt. «В нашей стране инфляция составляет 25%. Это налог на [спецоперацию], вот как я это вижу. У вас в Германии соседи лучше, чем у нас в Эстонии. Я понимаю, что немцам сложнее объяснить необходимость нынешней политики. Но это именно наша обязанность», — цитирует Die Welt (заблокирована в РФ) Каллас. Правительство Эстонии ранее ограничило въезд и выдачу виз россиянам. Граждане РФ не смогут приехать туда по шенгенской визе, которую выдали в Эстонии. В ООН ответили, что у страны есть право на собственную визовую политику. Каллас заявляла, что власти не могут проверять всех приезжающих туристов из России, и это угрожает безопасности страны. Подобные ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине, после которой западные страны ввели антироссийские санкции.