Премьер Эстонии: туристы из РФ угрожают безопасности страны

24 августа 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Эстонии хотят ограничить въезд россиян в страну Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Эстонии не могут проверять всех приезжающих в страну туристов из России и видят в этом угрозу безопасности страны. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Проблема состоит в том, что у нас нет возможности проверять всех российских туристов, приезжающих в Эстонию. Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности республики», — заявила она в эфире телеканала Sky News. Далее Каллас сказала о необходимости ввода полного запрета на въезд россиян на территорию Евросоюза. По ее мнению, такой запрет может вынудить граждан России «оказывать давление на Кремль» по поводу текущей ситуации на Украине. Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как Россия с 24 февраля начала на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. В настоящий момент президент Финляндии отказался от отношений с Россией. Также Чехия выступила против выдачи шенгенских виз россиянам. Ограничить въезд для граждан России решили и в Дании. В Польше тоже потребовали от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам, пишет RT. При этом Еврокомиссия наоборот решила продолжить выдачу виз россиянам.

Власти Эстонии не могут проверять всех приезжающих в страну туристов из России и видят в этом угрозу безопасности страны. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Проблема состоит в том, что у нас нет возможности проверять всех российских туристов, приезжающих в Эстонию. Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности республики», — заявила она в эфире телеканала Sky News. Далее Каллас сказала о необходимости ввода полного запрета на въезд россиян на территорию Евросоюза. По ее мнению, такой запрет может вынудить граждан России «оказывать давление на Кремль» по поводу текущей ситуации на Украине. Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как Россия с 24 февраля начала на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. В настоящий момент президент Финляндии отказался от отношений с Россией. Также Чехия выступила против выдачи шенгенских виз россиянам. Ограничить въезд для граждан России решили и в Дании. В Польше тоже потребовали от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам, пишет RT. При этом Еврокомиссия наоборот решила продолжить выдачу виз россиянам.