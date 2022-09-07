В Кургане у структуры, контролирующей бюджеты, сменился начальник

В Курганской области Дмитрий Набатчиков возглавил региональное казначейство

В управлении Федерального казначейства в Курганской области сменился начальник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым руководителем управления Федерального казначейства (УФК) по Курганской области стал Дмитрий Набатчиков. На этом посту он сменил Сергея Колупаева, который возглавлял структуру с 2011 года. Информация опубликована на сайте ведомства и в открытых данных.

«Временно исполняющий обязанности руководителя управления Федерального казначейства по Курганской области — Дмитрий Николаевич Набатчиков, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса», — указано в сообщении на сайте. В открытых данных говорится, что Набатчиков руководит региональным казначейством.

Набатчиков родился в 1971 году в Шадринске. В разные годы занимал должности главного казначея, начальника отдела, заместителя руководителя отделения, начальника отделения по Шадринску и Шадринскому району. Долгое время был заместителем руководителя областного управления. Как указано на сайте регионального казначейства, Колупаев назначен уполномоченным Федерального казначейства. Структура учитывает поступление доходов в казну и контролирует финансово-бюджетную сферу.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в региональном УФК заявили о необоснованном расходовании федеральных денег в размере более 151 тысячи рублей. Их направили на премии двум сотрудникам департамента здравоохранения по итогам 2019 года. Ведомство требовало вернуть деньги в казну, однако депздрав обратился в суд с требованием признать предписание казначейства незаконным. В начале этого года Арбитражный суд признал выплату премий законной.