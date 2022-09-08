Свердловский завод теряет сотрудников из-за советских условий работы

Сотрудники Первоуральского новотрубного завода пожаловались на советские условия работы

08 сентября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Сразу в нескольких цехах ПНТЗ дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную Фото: Анна Майорова © URA.RU На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) обострились проблемы с рабочими кадрами. Как рассказал URA.RU источник на предприятии, сразу в нескольких цехах появился дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную. Якобы работники не довольны заниженной зарплатой, из-за чего уходят с предприятия. «Условия работы людей, занимающих одинаковые должности, кардинально отличаются в зависимости от конкретного цеха. Так, в трубопрокатном цехе № 1 работникам приходится раскатывать трубы вручную, условия работы сохранились со времен СССР. Из-за этого в нескольких цехах ПНТЗ образовался заметный дефицит стропальщиков и крановщиков, а зарплаты при этом повышать не планируют», — рассказал сотрудник на анонимных условиях. URA.RU обратилось в пресс-службу ПНТЗ за официальным комментарием. На момент публикации заметки ответа не последовало. Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) обострились проблемы с рабочими кадрами. Как рассказал URA.RU источник на предприятии, сразу в нескольких цехах появился дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную. Якобы работники не довольны заниженной зарплатой, из-за чего уходят с предприятия. «Условия работы людей, занимающих одинаковые должности, кардинально отличаются в зависимости от конкретного цеха. Так, в трубопрокатном цехе № 1 работникам приходится раскатывать трубы вручную, условия работы сохранились со времен СССР. Из-за этого в нескольких цехах ПНТЗ образовался заметный дефицит стропальщиков и крановщиков, а зарплаты при этом повышать не планируют», — рассказал сотрудник на анонимных условиях. URA.RU обратилось в пресс-службу ПНТЗ за официальным комментарием. На момент публикации заметки ответа не последовало. Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.