Свердловский завод теряет сотрудников из-за советских условий работы

Сотрудники Первоуральского новотрубного завода пожаловались на советские условия работы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, пнтз, металлургия, металлургический завод, первоуральский новотрубный завод, производство
Сразу в нескольких цехах ПНТЗ дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную Фото:

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) обострились проблемы с рабочими кадрами. Как рассказал URA.RU источник на предприятии, сразу в нескольких цехах появился дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную. Якобы работники не довольны заниженной зарплатой, из-за чего уходят с предприятия.

«Условия работы людей, занимающих одинаковые должности, кардинально отличаются в зависимости от конкретного цеха. Так, в трубопрокатном цехе № 1 работникам приходится раскатывать трубы вручную, условия работы сохранились со времен СССР. Из-за этого в нескольких цехах ПНТЗ образовался заметный дефицит стропальщиков и крановщиков, а зарплаты при этом повышать не планируют», — рассказал сотрудник на анонимных условиях.

URA.RU обратилось в пресс-службу ПНТЗ за официальным комментарием. На момент публикации заметки ответа не последовало.

Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) обострились проблемы с рабочими кадрами. Как рассказал URA.RU источник на предприятии, сразу в нескольких цехах появился дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную. Якобы работники не довольны заниженной зарплатой, из-за чего уходят с предприятия. «Условия работы людей, занимающих одинаковые должности, кардинально отличаются в зависимости от конкретного цеха. Так, в трубопрокатном цехе № 1 работникам приходится раскатывать трубы вручную, условия работы сохранились со времен СССР. Из-за этого в нескольких цехах ПНТЗ образовался заметный дефицит стропальщиков и крановщиков, а зарплаты при этом повышать не планируют», — рассказал сотрудник на анонимных условиях. URA.RU обратилось в пресс-службу ПНТЗ за официальным комментарием. На момент публикации заметки ответа не последовало. Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...