The Times назвала дату восшествия Карла III на престол

Завтра Карл III официально взойдет на престол
новость из сюжетаСмерть королевы Великобритании Елизаветы II
Карл III взойдет на престол 10 сентября. Об этом стало известно газете The Times.
Король Чарльз завтра выступит с обращением к нации. «Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, — это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи», — сказал Чарльз по поводу кончины своей матери.
Королева Елизавета II ушла из жизни в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. Резиденция Кларенс Хаус подтвердила, что Чарльз принял имя Карл III. Новый король 70 лет ждал трона: он стал наследником короны в три года. Сейчас ему 73.
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