The Times назвала дату восшествия Карла III на престол

Завтра Карл III официально взойдет на престол Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Карл III взойдет на престол 10 сентября. Об этом стало известно газете The Times.

Король Чарльз завтра выступит с обращением к нации. «Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, — это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи», — сказал Чарльз по поводу кончины своей матери.

Королева Елизавета II ушла из жизни в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. Резиденция Кларенс Хаус подтвердила, что Чарльз принял имя Карл III. Новый король 70 лет ждал трона: он стал наследником короны в три года. Сейчас ему 73.