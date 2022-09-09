The Times назвала дату восшествия Карла III на престол

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Завтра Карл III официально взойдет на престол Фото:
новость из сюжета
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Карл III взойдет на престол 10 сентября. Об этом стало известно газете The Times.

Король Чарльз завтра выступит с обращением к нации. «Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, — это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи», — сказал Чарльз по поводу кончины своей матери.

Королева Елизавета II ушла из жизни в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. Резиденция Кларенс Хаус подтвердила, что Чарльз принял имя Карл III. Новый король 70 лет ждал трона: он стал наследником короны в три года. Сейчас ему 73.

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Карл III взойдет на престол 10 сентября. Об этом стало известно газете The Times. Король Чарльз завтра выступит с обращением к нации. «Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, — это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи», — сказал Чарльз по поводу кончины своей матери. Королева Елизавета II ушла из жизни в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. Резиденция Кларенс Хаус подтвердила, что Чарльз принял имя Карл III. Новый король 70 лет ждал трона: он стал наследником короны в три года. Сейчас ему 73.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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