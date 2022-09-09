Столтенберг послал России сигнал из-за Украины

Столтенберг: НАТО размещает новые силы на восточной границе из-за Украины

09 сентября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

НАТО размещает новые силы на восточной границе, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, чтобы продолжать существовать как государство, не будет прекращать российско-украинский конфликт, а НАТО примет в этом участие. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО считает, что если Украина прекратит боевые действия, то прекратит свое существование. НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает РФ сигнал, чтоб будет защищать территорию союзников», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте альянса. Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что страны, помогающие Украине в конфликте, заплатят за это высокую цену. При этом помощь Киеву, по его словам, будет оказываться и дальше. Россия начала спецоперацию на Украине из-за постоянных обстрелов мирных граждан ДНР и ЛНР. Страны Запада оказывают активную помощь киевскому режиму, поставляя оружие, однако ВС РФ успешно уничтожает последнее. Кроме того, расширение НАТО, куда Украина изъявила желание вступить, противоречит обещаниям Запада 1991 года. До начала спецоперации зимой этого года США не дали гарантий, что не примут в ряды НАТО Украину. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Североатлантический альянс проигнорировал «главные озабоченности» России.

Украина, чтобы продолжать существовать как государство, не будет прекращать российско-украинский конфликт, а НАТО примет в этом участие. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО считает, что если Украина прекратит боевые действия, то прекратит свое существование. НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает РФ сигнал, чтоб будет защищать территорию союзников», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте альянса. Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что страны, помогающие Украине в конфликте, заплатят за это высокую цену. При этом помощь Киеву, по его словам, будет оказываться и дальше. Россия начала спецоперацию на Украине из-за постоянных обстрелов мирных граждан ДНР и ЛНР. Страны Запада оказывают активную помощь киевскому режиму, поставляя оружие, однако ВС РФ успешно уничтожает последнее. Кроме того, расширение НАТО, куда Украина изъявила желание вступить, противоречит обещаниям Запада 1991 года. До начала спецоперации зимой этого года США не дали гарантий, что не примут в ряды НАТО Украину. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Североатлантический альянс проигнорировал «главные озабоченности» России.