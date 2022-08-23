Генсек НАТО: Европа поплатится за помощь Украине

24 августа 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Столтенберг признал, что Европа заплатит цену за оказание поддержки Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь Украине — нелегкая задача, Европа заплатит цену за это. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В то же время он призвал продолжать поддержку Киева. «Я не говорю, что это легко. Это требует тяжелой работы <…> Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций и, конечно же, того факта, что Россия использует энергию в качестве оружия. Но мы должны понимать, что альтернативы <…> нет», — приводит слова Столтенберга ТАСС. Генсек НАТО пообещал «работать с другими лидерами Североатлантического альянса в Европе и Северной Америке» для оказания дальнейшей помощи Киеву. Ранее с аналогичным заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал европейцев отдать плату за поддержку Украины и единство Евросоюза, который ввел санкции против России и взял курс на отказ от российских энергоресурсов из-за спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Европейские страны поставляют оружие Украине и оказывают ей поддержку. Однако ограничения в адрес РФ негативно сказываются, в первую очередь, на государствах ЕС. Газовый кризис в Европе перешел к «ужасному» сценарию, писало агентство Business Insider.

Помощь Украине — нелегкая задача, Европа заплатит цену за это. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В то же время он призвал продолжать поддержку Киева. «Я не говорю, что это легко. Это требует тяжелой работы <…> Мы заплатим цену за нашу поддержку Украины вследствие санкций и, конечно же, того факта, что Россия использует энергию в качестве оружия. Но мы должны понимать, что альтернативы <…> нет», — приводит слова Столтенберга ТАСС. Генсек НАТО пообещал «работать с другими лидерами Североатлантического альянса в Европе и Северной Америке» для оказания дальнейшей помощи Киеву. Ранее с аналогичным заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он призвал европейцев отдать плату за поддержку Украины и единство Евросоюза, который ввел санкции против России и взял курс на отказ от российских энергоресурсов из-за спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Европейские страны поставляют оружие Украине и оказывают ей поддержку. Однако ограничения в адрес РФ негативно сказываются, в первую очередь, на государствах ЕС. Газовый кризис в Европе перешел к «ужасному» сценарию, писало агентство Business Insider.