Терапевт Лазуренко заявила, что сало защищает мозг от Альцгеймера

Терапевт Лазуренко: сало защищает мозг от Альцгеймера

11 сентября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Лучше отказаться от сала с хлебом, сказала Наталья Лазуренко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кислота, содержащаяся в сале, защищает мозг и препятствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «У каждого продукта всегда есть и темная, и светлая сторона. Есть безусловная польза и безусловный вред или противопоказания. Сало не является исключением. Не будем демонтировать жиры, которые там содержатся. Среди прочих там есть арахидоновая кислота. Это продукт, который благоприятно воздействует на Центральную нервную систему, улучает качество передачи нервного импульса и защищает головной мозг для активного долголетия. Что важно, препятствует развитию болезни Альцгеймера», — сказала Наталья Лазуренко. Диетолог объяснила, с чем лучше есть сало. «Употреблять лучше как самостоятельное блюдо в виде строганины. Когда нарезается очень тонкими ломтиками. Можно добавлять к нему сложные углеводы, такие как хлебцы. Есть цельнозлаковые, которые не содержат муку, а только вспученные зерна или отруби. Лучше не есть сало с обычным хлебом. От этого сочетания моментально улетучиться вся польза. Насыщенные жиры с простыми углеводами из муки заставляют инсулин активно повышаться. А это самый главный жиронакапливающий гормон», — отметила терапевт. Количество сала, которое человек может позволить себе съесть, зависит от многих факторов, подчеркнула специалист в области правильного питания. «Оно дает нам достаточное количество долгой энергии, которая будет тратиться достаточное время организмом. Если есть его немного. Каждый организм определяет это самостоятельно. Все зависит от степени его активности, возраста, метаболических нарушений», — заключила Лазуренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кислота, содержащаяся в сале, защищает мозг и препятствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «У каждого продукта всегда есть и темная, и светлая сторона. Есть безусловная польза и безусловный вред или противопоказания. Сало не является исключением. Не будем демонтировать жиры, которые там содержатся. Среди прочих там есть арахидоновая кислота. Это продукт, который благоприятно воздействует на Центральную нервную систему, улучает качество передачи нервного импульса и защищает головной мозг для активного долголетия. Что важно, препятствует развитию болезни Альцгеймера», — сказала Наталья Лазуренко. Диетолог объяснила, с чем лучше есть сало. «Употреблять лучше как самостоятельное блюдо в виде строганины. Когда нарезается очень тонкими ломтиками. Можно добавлять к нему сложные углеводы, такие как хлебцы. Есть цельнозлаковые, которые не содержат муку, а только вспученные зерна или отруби. Лучше не есть сало с обычным хлебом. От этого сочетания моментально улетучиться вся польза. Насыщенные жиры с простыми углеводами из муки заставляют инсулин активно повышаться. А это самый главный жиронакапливающий гормон», — отметила терапевт. Количество сала, которое человек может позволить себе съесть, зависит от многих факторов, подчеркнула специалист в области правильного питания. «Оно дает нам достаточное количество долгой энергии, которая будет тратиться достаточное время организмом. Если есть его немного. Каждый организм определяет это самостоятельно. Все зависит от степени его активности, возраста, метаболических нарушений», — заключила Лазуренко.