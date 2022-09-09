По словам корреспондента, многие вещи выглядят не ношенными Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане у железнодорожного моста возле вокзала оставили множество коробок с одеждой, к которым подходят люди. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Кто-то оставил кучу новых вещей у железнодорожного моста. Это возле вокзала со стороны Северного. Многие подходят к вещам и берут их, сначала примеривая. Кто-то просто наблюдает с моста и не решается подойти», — сообщил корреспондент агентства. Выяснить, откуда они тут взялись, на месте не удалось — никто не знает.

Ранее URA.RU писало, что после ухода брендовых магазинов из РФ курганские секонд-хенды фиксируют наплыв покупателей. Об этом рассказали местные предприниматели.