По словам корреспондента, многие вещи выглядят не ношенными
В Кургане у железнодорожного моста возле вокзала оставили множество коробок с одеждой, к которым подходят люди. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Кто-то оставил кучу новых вещей у железнодорожного моста. Это возле вокзала со стороны Северного. Многие подходят к вещам и берут их, сначала примеривая. Кто-то просто наблюдает с моста и не решается подойти», — сообщил корреспондент агентства. Выяснить, откуда они тут взялись, на месте не удалось — никто не знает.
Ранее URA.RU писало, что после ухода брендовых магазинов из РФ курганские секонд-хенды фиксируют наплыв покупателей. Об этом рассказали местные предприниматели.
«Немножко похоже на бесплатный секонд-хенд», — шутят очевидцы
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