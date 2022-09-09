09 сентября 2022

В Кургане люди разбирают выброшенные у ж/д моста вещи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поступившая в продажу зимняя одежда из новых коллекций екатеринбургских дизайнеров. Екатеринбург, вязаные вещи, шарфы, зимняя одежда, ushatava, ушатава, мода
По словам корреспондента, многие вещи выглядят не ношенными Фото:

В Кургане у железнодорожного моста возле вокзала оставили множество коробок с одеждой, к которым подходят люди. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Кто-то оставил кучу новых вещей у железнодорожного моста. Это возле вокзала со стороны Северного. Многие подходят к вещам и берут их, сначала примеривая. Кто-то просто наблюдает с моста и не решается подойти», — сообщил корреспондент агентства. Выяснить, откуда они тут взялись, на месте не удалось — никто не знает.

Ранее URA.RU писало, что после ухода брендовых магазинов из РФ курганские секонд-хенды фиксируют наплыв покупателей. Об этом рассказали местные предприниматели.

«Немножко похоже на бесплатный секонд-хенд», — шутят очевидцы

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане у железнодорожного моста возле вокзала оставили множество коробок с одеждой, к которым подходят люди. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Кто-то оставил кучу новых вещей у железнодорожного моста. Это возле вокзала со стороны Северного. Многие подходят к вещам и берут их, сначала примеривая. Кто-то просто наблюдает с моста и не решается подойти», — сообщил корреспондент агентства. Выяснить, откуда они тут взялись, на месте не удалось — никто не знает. Ранее URA.RU писало, что после ухода брендовых магазинов из РФ курганские секонд-хенды фиксируют наплыв покупателей. Об этом рассказали местные предприниматели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...