C уходом брендов в курганских секонд-хендах идет наплыв клиентов

25 августа 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

В курганских сэконд- хэндах небывалый наплыв покупателей Фото: Александр Мамаев © URA.RU После ухода брендовых магазинов из РФ курганские секонд-хэнды фиксируют наплыв покупателей. Об этом URA.RU рассказали предприниматели из данной сферы. По словам регионального директора крупной торговой сети секонд-хэндов Татьяны, последние несколько месяцев в магазинах возник ажиотаж на европейскую одежду. «После прихода нового завоза стал очень быстро скудеть выбор товара, образовались большие очереди. Это говорит о том, что людей стало больше. Покупатели приходят разные, одни целыми семьями одеваются в бренды, другие, в основном жители области, приезжают на распродажу 80-90 процентов», — уточнила Татьяна. Предприниматель акцентировала, что ее компания наотрез отказывается от закупа вещей из российских сетей. Качество, по сравнению с брендовой европейской одеждой, в разы отличается. «Есть покупатели, которые держат итальянские магазины. Они приходят к нам, и позднее продают товар у себя, но уже по другой цене», — пошутила девушка. Однако на вопрос, как именно вещи из ЕС попадают в Россию, Татьяна ответила уклончиво, сообщив что не является логистом. Другой собеседник URA.RU предприниматель из Кургана Михаил занимается таким бизнесом не первый год. Он также сообщил, что в этом году начал закупать большие объемы товара. «Мы этим с середины 2000-х начали заниматься. Покупателей всегда хватало, но сейчас есть „постоянники“ и новые люди появились. Мне кажется это потому, что у людей стало меньше денег. Те, кто закупаются, приходят не за брендами, а просто за одеждой. Вот сейчас уже начали спрашивать зимние вещи. А с этим проблема. То, что в Голландии или Германии носят зимой, в наших широтах можно носить максимум до ноября», — пояснил Михаил. О том, как именно европейские товары попадают в РФ, мужчина говорить не стал, добавив, что все закупочные базы в России работают в прежнем режиме. По словам бизнесмена, если так пойдет и дальше. Можно задуматься об открытии еще одной точки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После ухода брендовых магазинов из РФ курганские секонд-хэнды фиксируют наплыв покупателей. Об этом URA.RU рассказали предприниматели из данной сферы. По словам регионального директора крупной торговой сети секонд-хэндов Татьяны, последние несколько месяцев в магазинах возник ажиотаж на европейскую одежду. «После прихода нового завоза стал очень быстро скудеть выбор товара, образовались большие очереди. Это говорит о том, что людей стало больше. Покупатели приходят разные, одни целыми семьями одеваются в бренды, другие, в основном жители области, приезжают на распродажу 80-90 процентов», — уточнила Татьяна. Предприниматель акцентировала, что ее компания наотрез отказывается от закупа вещей из российских сетей. Качество, по сравнению с брендовой европейской одеждой, в разы отличается. «Есть покупатели, которые держат итальянские магазины. Они приходят к нам, и позднее продают товар у себя, но уже по другой цене», — пошутила девушка. Однако на вопрос, как именно вещи из ЕС попадают в Россию, Татьяна ответила уклончиво, сообщив что не является логистом. Другой собеседник URA.RU предприниматель из Кургана Михаил занимается таким бизнесом не первый год. Он также сообщил, что в этом году начал закупать большие объемы товара. «Мы этим с середины 2000-х начали заниматься. Покупателей всегда хватало, но сейчас есть „постоянники“ и новые люди появились. Мне кажется это потому, что у людей стало меньше денег. Те, кто закупаются, приходят не за брендами, а просто за одеждой. Вот сейчас уже начали спрашивать зимние вещи. А с этим проблема. То, что в Голландии или Германии носят зимой, в наших широтах можно носить максимум до ноября», — пояснил Михаил. О том, как именно европейские товары попадают в РФ, мужчина говорить не стал, добавив, что все закупочные базы в России работают в прежнем режиме. По словам бизнесмена, если так пойдет и дальше. Можно задуматься об открытии еще одной точки.