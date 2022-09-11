Диетолог Гинзбург назвал самые вредные продукты, популярные среди россиян

Сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Тут далеко ходить не надо. Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики», — сказал Михаил Гинзбург.
Что касается сладких молочных продуктов, то диетолог предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла. «Вредными являются подслащенные молочные продукты. Творожки, йогурты. Тут проблема в том, что в них снова сахар, а во-вторых, туда добавляют всякого рода жиры, типа пальмового масла. Это может вполне сойти за молочный жир, поскольку пальмовое не имеет своего вкуса и запаха. Но вреда от него гораздо больше, чем от молочного жира», — уточнил собеседник агентства.
Также россиянам не следует переедать красное мясо. «Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний», — заключил доктор медицинских наук.
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Сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Тут далеко ходить не надо. Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики», — сказал Михаил Гинзбург. Что касается сладких молочных продуктов, то диетолог предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла. «Вредными являются подслащенные молочные продукты. Творожки, йогурты. Тут проблема в том, что в них снова сахар, а во-вторых, туда добавляют всякого рода жиры, типа пальмового масла. Это может вполне сойти за молочный жир, поскольку пальмовое не имеет своего вкуса и запаха. Но вреда от него гораздо больше, чем от молочного жира», — уточнил собеседник агентства. Также россиянам не следует переедать красное мясо. «Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний», — заключил доктор медицинских наук.