В Челябинской области школьник и его друг погибли, катаясь без прав на автомобиле

В Октябрьском районе (Челябинская область) подростки за рулем ВАЗ-21099 попали в ДТП, не справившись с управлением. В результате погиб 17-летний водитель и его 15-летний друг-школьник, еще один школьник госпитализирован. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«10 сентября около 6:00 на 12 км дороги Подовинное-Каракульское водитель автомобиля ВАЗ-21099, молодой человек 2004 года рождения, не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в водопропускную трубу. После этого машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир 2006 года рождения, десятиклассник местной школы, погибли на месте. Еще один пассажир 2008 года рождения, ученик восьмого класса школы, госпитализирован с различными травмами», — рассказал источник.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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