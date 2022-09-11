В Челябинской области школьник и его друг погибли, катаясь без прав на автомобиле

12 сентября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

В смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Октябрьском районе (Челябинская область) подростки за рулем ВАЗ-21099 попали в ДТП, не справившись с управлением. В результате погиб 17-летний водитель и его 15-летний друг-школьник, еще один школьник госпитализирован. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «10 сентября около 6:00 на 12 км дороги Подовинное-Каракульское водитель автомобиля ВАЗ-21099, молодой человек 2004 года рождения, не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в водопропускную трубу. После этого машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир 2006 года рождения, десятиклассник местной школы, погибли на месте. Еще один пассажир 2008 года рождения, ученик восьмого класса школы, госпитализирован с различными травмами», — рассказал источник. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

В Октябрьском районе (Челябинская область) подростки за рулем ВАЗ-21099 попали в ДТП, не справившись с управлением. В результате погиб 17-летний водитель и его 15-летний друг-школьник, еще один школьник госпитализирован. Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «10 сентября около 6:00 на 12 км дороги Подовинное-Каракульское водитель автомобиля ВАЗ-21099, молодой человек 2004 года рождения, не имеющий прав, выехал на встречную полосу и врезался в водопропускную трубу. После этого машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир 2006 года рождения, десятиклассник местной школы, погибли на месте. Еще один пассажир 2008 года рождения, ученик восьмого класса школы, госпитализирован с различными травмами», — рассказал источник. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службу УГИБДД по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.