Патрушев высказался о целях спецоперации на Украине

Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты не смотря на санкции
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Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай, портрет
Цели спецоперации будут достигнуты не смотря на санкции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию. Об этом РИА «Новости» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев.

События на Украине показывают, что США стремится затянуть конфликт, наращивая поставки вооружения и военной техники, отметил секретарь Совбеза РФ. В дальнейшем они используются против мирных граждан, сказал Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что все цели спецоперации будут достигнуты. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса.

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Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию. Об этом РИА «Новости» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев. События на Украине показывают, что США стремится затянуть конфликт, наращивая поставки вооружения и военной техники, отметил секретарь Совбеза РФ. В дальнейшем они используются против мирных граждан, сказал Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что все цели спецоперации будут достигнуты. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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