Патрушев высказался о целях спецоперации на Украине

Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты не смотря на санкции

12 сентября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Цели спецоперации будут достигнуты не смотря на санкции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию. Об этом РИА «Новости» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев. События на Украине показывают, что США стремится затянуть конфликт, наращивая поставки вооружения и военной техники, отметил секретарь Совбеза РФ. В дальнейшем они используются против мирных граждан, сказал Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что все цели спецоперации будут достигнуты. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса.

Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на помощь Запада украинскому режиму и санкционное давление на Россию. Об этом РИА «Новости» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев. События на Украине показывают, что США стремится затянуть конфликт, наращивая поставки вооружения и военной техники, отметил секретарь Совбеза РФ. В дальнейшем они используются против мирных граждан, сказал Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Ранее Дмитрий Медведев пообещал, что все цели спецоперации будут достигнуты. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса.