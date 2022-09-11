Медведев дал обещание, что все цели спецоперации будут достигнуты

11 сентября 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все цели российской спецоперации на Украине, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в штабе «Единой России». Он поблагодарил избирателей за поддержку ЕР в ходе прошедших выборов. Он подчеркнул, что она является «лучшей гарантией того, что власти сделают все так, как необходимо». Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Киев сам очертил границы спецоперации. Журналист Владимир Соловьев призвал изменить цель спецоперации на Украине и начать «жестить». Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Минобороны РФ, что обратится к главе ведомства и Путину, если МО не изменит тактику проведения спецоперации. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.

Все цели российской спецоперации на Украине, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в штабе «Единой России». Он поблагодарил избирателей за поддержку ЕР в ходе прошедших выборов. Он подчеркнул, что она является «лучшей гарантией того, что власти сделают все так, как необходимо». Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Киев сам очертил границы спецоперации. Журналист Владимир Соловьев призвал изменить цель спецоперации на Украине и начать «жестить». Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Минобороны РФ, что обратится к главе ведомства и Путину, если МО не изменит тактику проведения спецоперации. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.