Депутат Калашников призвал давать квартиры россиянам, возвращающимся на родину

Депутат Калашников призвал давать квартиры россиянам, подвергшемся русофобии в ЕС

13 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Возвращающимся на родину россиянам нужно где-то жить, сказал Леонид Калашников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Россияне, которые вынуждены вернуться на родину из-за гонений со стороны иностранцев, должны получать социальный пакет и жилье. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Предлагаю закон о репатриации соотечественников, которые подвергаются русофобии. У нас есть проект в Думе, но там нет большого соцпакета. Нужно предоставлять им служебное жилье или временное, льготы. Люди приезжают. Им же нужно где-то жить. Именно так закон работает в Израиле, Германии, Польше», — сказал Леонид Калашников. Также депутат считает, что Россия может и должна принимать иностранцев. «Да, это важно. Именно поэтому президент на Восточном форуме говорил, что нельзя запрещать приезжать в Россию иностранным гражданам», — добавил председатель думского комитета.

Россияне, которые вынуждены вернуться на родину из-за гонений со стороны иностранцев, должны получать социальный пакет и жилье. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Предлагаю закон о репатриации соотечественников, которые подвергаются русофобии. У нас есть проект в Думе, но там нет большого соцпакета. Нужно предоставлять им служебное жилье или временное, льготы. Люди приезжают. Им же нужно где-то жить. Именно так закон работает в Израиле, Германии, Польше», — сказал Леонид Калашников. Также депутат считает, что Россия может и должна принимать иностранцев. «Да, это важно. Именно поэтому президент на Восточном форуме говорил, что нельзя запрещать приезжать в Россию иностранным гражданам», — добавил председатель думского комитета.