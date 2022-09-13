Депутат Калашников призвал давать квартиры россиянам, возвращающимся на родину

Россияне, которые вынуждены вернуться на родину из-за гонений со стороны иностранцев, должны получать социальный пакет и жилье. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Предлагаю закон о репатриации соотечественников, которые подвергаются русофобии. У нас есть проект в Думе, но там нет большого соцпакета. Нужно предоставлять им служебное жилье или временное, льготы. Люди приезжают. Им же нужно где-то жить. Именно так закон работает в Израиле, Германии, Польше», — сказал Леонид Калашников.
Также депутат считает, что Россия может и должна принимать иностранцев. «Да, это важно. Именно поэтому президент на Восточном форуме говорил, что нельзя запрещать приезжать в Россию иностранным гражданам», — добавил председатель думского комитета.
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Россияне, которые вынуждены вернуться на родину из-за гонений со стороны иностранцев, должны получать социальный пакет и жилье. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Предлагаю закон о репатриации соотечественников, которые подвергаются русофобии. У нас есть проект в Думе, но там нет большого соцпакета. Нужно предоставлять им служебное жилье или временное, льготы. Люди приезжают. Им же нужно где-то жить. Именно так закон работает в Израиле, Германии, Польше», — сказал Леонид Калашников. Также депутат считает, что Россия может и должна принимать иностранцев. «Да, это важно. Именно поэтому президент на Восточном форуме говорил, что нельзя запрещать приезжать в Россию иностранным гражданам», — добавил председатель думского комитета.