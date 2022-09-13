«Единая Россия» создаст фракции большинства во всех регионах, где прошли выборы

13 сентября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

В традиционно сложных для «Единой России» регионах партия взяла 81% мандатов на выборах в гордумы, заявил Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Благодаря количеству мандатов, полученных по итогам выборов, партия «Единая Россия» во всех выборных регионах сможет создать фракции большинства. Об этом сообщает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов)», — приводит слова Турчака официальный сайт «Единой России». Политик добавил, что нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритарной системой — во всех регионах у партии квалифицированное большинство. В Кировской области борьба была особенно ожесточенной: «Единая Россия» получила 23 мандата из 36. Аналогичная ситуация сложилась в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке, где в прошлом году партия проиграла по спискам. Помимо этого, партия продолжила обновление пула кандидатов. 75% кандидатов от «Единой России» впервые участвовали в выборах. Обновление затронуло и губернаторский корпус партии. Все 13 кандидатов одержали победу в первом туре. Турчак особенно отметил изменение ситуации в лучшую сторону для «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где ранее поддержка партии была не настолько высокой. Единороссы улучшили свой результат по количеству мандатов в Приморском крае и на Сахалине. «В прошлом году на Госдуме мы проиграли Омск. В этом — в гордуме у „Единой России“ 90% мандатов. Владивосток, Барнаул — примерно такая же картина», — отметил Турчак. В целом кампания прошла без серьезных нарушений. В этом помогали наблюдатели, подготовленные «Единой Россией», в количестве более 42 тысяч человек. В России с 9 по 11 сентября прошли выборы. В 14 регионах страны состоялись прямые выборы губернаторов; в шести — депутатов законодательных собраний, в 12 административных центрах — депутатов местных советов. Также прошла избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благодаря количеству мандатов, полученных по итогам выборов, партия «Единая Россия» во всех выборных регионах сможет создать фракции большинства. Об этом сообщает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81% мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов)», — приводит слова Турчака официальный сайт «Единой России». Политик добавил, что нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритарной системой — во всех регионах у партии квалифицированное большинство. В Кировской области борьба была особенно ожесточенной: «Единая Россия» получила 23 мандата из 36. Аналогичная ситуация сложилась в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке, где в прошлом году партия проиграла по спискам. Помимо этого, партия продолжила обновление пула кандидатов. 75% кандидатов от «Единой России» впервые участвовали в выборах. Обновление затронуло и губернаторский корпус партии. Все 13 кандидатов одержали победу в первом туре. Турчак особенно отметил изменение ситуации в лучшую сторону для «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где ранее поддержка партии была не настолько высокой. Единороссы улучшили свой результат по количеству мандатов в Приморском крае и на Сахалине. «В прошлом году на Госдуме мы проиграли Омск. В этом — в гордуме у „Единой России“ 90% мандатов. Владивосток, Барнаул — примерно такая же картина», — отметил Турчак. В целом кампания прошла без серьезных нарушений. В этом помогали наблюдатели, подготовленные «Единой Россией», в количестве более 42 тысяч человек. В России с 9 по 11 сентября прошли выборы. В 14 регионах страны состоялись прямые выборы губернаторов; в шести — депутатов законодательных собраний, в 12 административных центрах — депутатов местных советов. Также прошла избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня.